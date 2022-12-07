Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей



Учёные из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р Филиппова улучшили устройство для очистки дымовых газов печных систем отопления и малых котельных. Они изготовили модель, которая уменьшит дымовые выбросы до 50%.



Устройство для очистки дымовых газов, как и предыдущие модели, устанавливается на конец ствола дымовой трубы. Принципиальным отличием новой модели является повышение эффективности очистки дымовых газов от пылевидных взвесей в виде сажи.



- Устройство снижает выбросы мелкодисперсной сажи на 50% за счёт ввода в горячий поток дымовых газов холодного воздуха из окружающей атмосферы, который имеет большую плотность и инерцию, - отметила преподаватель БГСХА Анна Коновалова.



- Новая конструкция учитывает опыт предыдущих шести разработок. Теперь конденсат, образующийся от разницы температур, не намерзает на внутренние элементы устройства. Это достигается при помощи комплекса из циклонного фильтра и предварительной ступени. Предлагаемое устройство обеспечивает высокую энергетическую и экологическую эффективность очистки дымовых газов от аэрозолей, содержащих мелкодисперсные частицы. При этом энергозатраты остаются умеренными и снижается температурный износ деталей, - gjzcybk доцент кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования» ВСГУТУ, кандидат технических наук Виктор Коновалов.



Отметим, что усовершенствованная конструкция создана и испытана с участием студентов второго курса машиностроительного факультета ВСГУТУ, которые состоят в конструкторско-технологическом бюро кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

