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Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб

Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей

Учёные из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р Филиппова улучшили устройство для очистки дымовых газов печных систем отопления и малых котельных. Они изготовили модель, которая уменьшит дымовые выбросы до 50%.

Устройство для очистки дымовых газов, как и предыдущие модели, устанавливается на конец ствола дымовой трубы. Принципиальным отличием новой модели является повышение эффективности очистки дымовых газов от пылевидных взвесей в виде сажи.

- Устройство снижает выбросы мелкодисперсной сажи на 50% за счёт ввода в горячий поток дымовых газов холодного воздуха из окружающей атмосферы, который имеет большую плотность и инерцию, - отметила преподаватель БГСХА Анна Коновалова.

- Новая конструкция учитывает опыт предыдущих шести разработок. Теперь конденсат, образующийся от разницы температур, не намерзает на внутренние элементы устройства. Это достигается при помощи комплекса из циклонного фильтра и предварительной ступени. Предлагаемое устройство обеспечивает высокую энергетическую и экологическую эффективность очистки дымовых газов от аэрозолей, содержащих мелкодисперсные частицы. При этом энергозатраты остаются умеренными и снижается температурный износ деталей, - gjzcybk доцент кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования» ВСГУТУ, кандидат технических наук Виктор Коновалов.

Отметим, что усовершенствованная конструкция создана и испытана с участием студентов второго курса машиностроительного факультета ВСГУТУ, которые состоят в конструкторско-технологическом бюро кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия вузы наука изобретение загрязнение воздуха дым

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