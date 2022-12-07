В Бурятии родилась королевская двойня

В семье одновременно появились дочка и сын
Жители Бичурского района стали родителями двойняшек. У них теперь есть и дочка, и сын. Девочку назвали Дарья, а мальчика – Александр, рассказали в управлении ЗАГС Бурятии.
Новоиспечённую маму поздравили с этим радостным событием и пожелали ей, чтобы малыши росли в любви и достатке.
Двойню с разнополыми младенцами ещё называют королевской. Это словосочетание появилось в обиходе во времена правления монархов, когда престол переходил от отца к сыну. Если в семье рождались только девочки, то правитель оставался без кровного наследника. А при одновременном появлении мальчиков была опасность, что они начнут делить трон между собой. Лишь при рождении брата и сестры королевская семья могла спокойно радоваться этому событию.
Будущий монарх лежал в одной колыбели со своей сестрой, которая могла обеспечить ему заключение мирного союза с соседним государством, вступив в династический брак с его представителем. Последний вариант становился для монаршей семьи самым предпочтительным, и рождение желанной двойни получило у современников название «королевской». В Бичуре это уже вторые двойняшки с начала года.
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