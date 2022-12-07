В Бурятии врач рассказала, что нужно для рождения здорового ребёнка

Марина Ринчиндоржиева, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Республики Бурятия, заместитель главного врача Республиканского перинатального центра, кандидат медицинских наук, рассказала «Байкал-Daily» об ответственном отношения к здоровью будущих родителей
Вопрос ответственного отношения к своему здоровью сегодня очень актуален. Во время пандемии общество увидело, насколько тяжело протекает новая коронавирусная инфекция у людей с ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом. В этой связи важнейшее значение приобретает концепция здорового образа жизни, которую закладывали в нас с детства, но она не всегда удачно реализуется во взрослом возрасте из-за нашего образа жизни.
- Понятие здорового образа жизни включает не только правильное питание, отказ от вредных привычек: алкоголя, курения, гиподинамии (недостаточной подвижности), но и восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов, приведение массы тела в норму, если есть отклонения. Это разумные физические нагрузки, своевременный поход к стоматологу и прохождение диспансеризации. Ответственное отношению к здоровью предполагает внимательное отношение к приёму любых лекарственных препаратов для лечения лёгких недомоганий, - пояснила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ.
Как подчеркнула врач, особенно актуально в рамках недели ответственного отношения к своему здоровью – здоровье будущих родителей. Не только женское, но и мужское здоровье – залог благоприятного течения беременности и нормального развития ребёнка.
Значительная доля беременностей в России, как и во всём мире, незапланированные. По данным общеевропейской научно-образовательной программы «CHOICE», показатель незапланированных беременностей достигает 39,8%. Доказано, что отсутствие прегравидарной подготовки увеличивает риск рождения ребёнка с хромосомными и врождёнными аномалиями, не исключены преждевременные роды и осложнения беременности.
По словам Марины Ринчиндоржиевой, акушерский и перинатальный риски минимальны у пациенток в возрастной группе 19-35 лет, в то время как беременность и роды у женщин моложе 19 и старше 35 лет сопряжены с повышением вероятности различных осложнений для матери и плода.
Также для ответственного отношения к своему здоровью нужно соблюдать перерыв между родами. Он называется интергенетический интервал и должен составлять не менее 24+9 месяцев.
Первичное обследование целесообразно проводить как минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Его объём определяет врач акушер-гинеколог, исходя из анамнеза.
Врач также рассказала, что могут сделать будущие родители для рождения здорового ребёнка. Во-первых, это модификация образа жизни. Паре, планирующей беременность, рекомендуется отказаться от курения и алкоголя. Это касается не только женщин. Проведённые клинические исследования показывают, что алкоголь ухудшает состояние сперматозоидов и снижает выработку главного мужского гормона – тестостерона. Необходимы нормализация режима дня (отход ко сну не позднее 23:00–24:00 обоим супругам для обеспечения физиологических условий синтеза соматотропина и мелатонина, длительность сна 7–8 ч), умеренные физические нагрузки.
Во-вторых, это полноценное питание. Белковый компонент рациона питания должен составлять не менее 120 г в сутки. Не следует злоупотреблять фруктами (оптимально съедать два крупных плода в день). Целесообразно ограничить употребление кондитерских изделий, обогатить меню продуктами, содержащими повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (рыба и морепродукты).
В-третьих, дотация витаминов и микроэлементов. Это очень важно, поскольку в последние годы отмечен рост в целом в России частоты врождённых пороков развития и хромосомных аномалий. Это напрямую связано с дефицитом фолатов в организме будущей мамы. Фолаты не синтезируются в организме и поступают к нам с пищевыми продуктами, которых мы употребляем в ограниченном количестве (в зелёных овощах, зелени, семенах подсолнечника, бобовых, цитрусовых и печени животных). Почти у 90% популяции населения есть дефицит фолатов. Всем без исключения женщинам, готовящимся к зачатию, необходимо в течение 3 месяцев подготовки к беременности и как минимум на протяжении I триместра гестации (3 месяца) принимать фолаты (оптимально в составе фолатсодержащих комплексов) в дозировке 400–800 мкг/сутки. Назначение мужчине фолиевой кислоты наряду с селеном и цинком улучшает качество спермы и повышает вероятность зачатия, в том числе в парах с мужским фактором бесплодия.
В то же время дефицит йода, который характерен для нашей зоны, может привести к врождённому кретинизму. Всем женщинам, планирующим беременность, обязательно получать не менее 200-250 мкг йода в сутки.
Даже несмотря на проживание в солнечной Бурятии, из-за малого пребывания населения на солнце, а также из-за характеристик солнечного света у большинства женщин имеется дефицит витамина D, который может привести к невынашиванию беременности и к снижению фертильности в целом. Женщинам, готовящимся к зачатию, желательно получать витамин D в профилактических дозах, для точного расчёта дозы необходимо сдать анализ на витамин D.
- И в завершение, беременность состоялась, вожделенные 2 полоски есть. Вам необходимо своевременно обратиться к врачу акушеру-гинекологу для наблюдения! – добавила Марина Ринчиндоржиева.
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