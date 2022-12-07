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Участник СВО из Бурятии повидался со школьными учителями перед отправкой на Украину

Участник СВО из Бурятии повидался со школьными учителями перед отправкой на Украину
Общество,  Фото: «Закамна-инфо 24/7»
Он приезжал на малую родину в отпуск

Уроженец Закаменского района Бурятии, кавалер Ордена Мужества Тимур Соктоев участвует в специальной военной операции на Украине. Недавно наш земляк побывал на малой родине. В Закаменск он приезжал в краткосрочный отпуск и перед отправкой на Украину посетил родную школу № 5.

Тимур повидался с бывшими преподавателями – первым учителем (1-3 классы) Оксаной Убашеевой, классными руководителями Тамарой Шелкуновой (4 класс) и Галиной Дариевой (7-11), социальным педагогом Наталией Ивановой, учителем географии и физики Рахилей Васильевой и физической культуры Ириной Ефремовой. Они выступили с трогательными словами приветствия и дали напутствия. Присутствовал на встрече и директор СОШ Николай Аюшеев.

Военнослужащий рассказал педагогам о службе в рядах российской армии, с которой связал свою судьбу в 2019 году. За время службы по контракту она участвовал в военной операции на территории Сирии, а теперь – и на Украине. Учителя, в свою очередь, отметили, что, Тимур остался таким же скромным, сдержанным и немногословным, каким был в школьные годы.

Военнослужащему пожелали скорейшего возвращения домой здоровым и невредимым. Бывшие преподаватели вручили ему небольшие, но нужные подарки – активные наушники и термобельё, сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».
военнослужащие

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