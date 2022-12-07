В Бурятии 11-классники пишут итоговое сочинение

Темы сочинения станут известны только на экзамене



Сегодня, 7 декабря, 11-классники пишут итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ -2023. На выбор предлагаются три тематических направления: духовно-нравственные ориентиры в жизни человека; семья, общество, Отечество в жизни человека; природа и культура в жизни человека.



Всего на итоговое сочинение 2022-2023 отводится 3 часа 55 минут. Сами темы становятся известны прямо на экзамене.



Темы раздела о духовно-нравственных ориентирах в жизни человека связаны с вопросами, которые человек задаёт себе сам, в том числе в ситуации нравственного выбора, касаются размышлений о смысле жизни, гуманном и антигуманном поступках, их мотивах, причинах внутреннего разлада и об угрызениях совести.



Раздел «Семья, общество, Отечество в жизни человека» связан со взглядом на человека как представителя семьи, социума, народа, поколения, эпохи; нацеливает на размышление о семейных и общественных ценностях, традициях и обычаях, межличностных отношениях и влиянии среды на человека; касаются вопросов исторического времени, гражданских идеалов, важности сохранения исторической памяти, роли личности в истории;



В разделе «Природа и культура в жизни человека» темы связаны с философскими, социальными, этическими, эстетическими проблемами, вопросами экологии; нацеливают на рассуждение об искусстве и науке, о феномене таланта, ценности художественного творчества и научного поиска, о собственных предпочтениях или интересах в области искусства и науки; касаются миссии художника и ответственности человека науки, значения великих творений искусства и научных открытий и т.д.



Дополнительные сроки для написания итогового сочинения - 1 февраля и 3 мая 2023 года.

