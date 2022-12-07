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Библиотека Бурятии проведёт гаражную распродажу

Библиотека Бурятии проведёт гаражную распродажу
Общество,  Фото:pixabay.com
Приобрести и продать вещи может каждый желающий

В Улан-Удэ пройдёт гаражная распродажа. Мероприятие состоится 17 декабря в республиканской детско-юношеской библиотеке.

Каждый желающий сможет приобрести и продать вещи: от одежды до собственной хенд-мейд продукции. Среди товаров: книги для взрослых и детей, одежда, бижутерия, авторские художественные работы и многое другое. Также будет возможность обновить гардероб, найти раритетные букинистические экземпляры и попробовать оригинальные кондитерские изделия.

Кроме этого, в часы работы гаражной распродажи посетители смогут выпить кофе, испечь имбирные печенья, познакомиться с новыми людьми. В течении дня для гостей будет выступать DJ Южный Ветер с музыкальным сетом.

Распродажа пройдёт в центре чтения имени Д. Батожабая, сообщает пресс-служба РДЮБ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия библиотека распродажа Улан-Удэ торговля

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