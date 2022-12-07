Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики
В Бурятии были подведены итоги всероссийской экологической акции «#БумБатл»: активисты собрали более 8 тонн макулатуры. «Бумажный батл» проходил с 15 сентября по 15 ноября.
Напомним, что «#БумБатл» – это ежегодные соревнования по сбору макулатуры, в которых могут принять участие все желающие. Цель акции – повышение уровня экологической культуры, распространение практики раздельного сбора отходов, переработки вторичного сырья, и как следствие, сохранение природных ресурсов.
В Бурятии к акции активно присоединились школы, вузы, предприятия и органы власти. В числе первых на акцию откликнулись студенты и педагоги ВСГУТУ, они собрали 500 кг. Минприроды Бурятии совместно с Бурприроднадзором и БУ «Бурприрода» собрали более 280 кг макулатуры и сдали вторсырьё для дальнейшей переработки.
Школьники и педагоги гимназии №59 собрали 2720 кг. Три учебных заведения: школа №17, школа-интернат №22 ОАО «РЖД» и ресурсный эколого-биологический центр объединившись сдали на переработку почти 3000 кг макулатуры, а школа №46 – 1550 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
В Бурятии подвели итоги всероссийской экоакции «#БумБатл»
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