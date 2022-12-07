В Бурятии подвели итоги всероссийской экоакции «#БумБатл»

Общество, Фото: пресс-служба минприроды РБ

Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики



В Бурятии были подведены итоги всероссийской экологической акции «#БумБатл»: активисты собрали более 8 тонн макулатуры. «Бумажный батл» проходил с 15 сентября по 15 ноября.



Напомним, что «#БумБатл» – это ежегодные соревнования по сбору макулатуры, в которых могут принять участие все желающие. Цель акции – повышение уровня экологической культуры, распространение практики раздельного сбора отходов, переработки вторичного сырья, и как следствие, сохранение природных ресурсов.



В Бурятии к акции активно присоединились школы, вузы, предприятия и органы власти. В числе первых на акцию откликнулись студенты и педагоги ВСГУТУ, они собрали 500 кг. Минприроды Бурятии совместно с Бурприроднадзором и БУ «Бурприрода» собрали более 280 кг макулатуры и сдали вторсырьё для дальнейшей переработки.



Школьники и педагоги гимназии №59 собрали 2720 кг. Три учебных заведения: школа №17, школа-интернат №22 ОАО «РЖД» и ресурсный эколого-биологический центр объединившись сдали на переработку почти 3000 кг макулатуры, а школа №46 – 1550 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.

