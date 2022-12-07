Осенний призыв проводится до конца года
В Бурятии с начала осеннего призыва на срочную службу призвали уже более 900 новобранцев. Всего планируется призвать более 1200 человек, так что план выполнен на 75%.
Более 600 призывников уже направлены в воинские части и соединения.
Большинство призывников из Бурятии будут проходить службу в объединениях, соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО).
- Призывники не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены в запас в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленные сроки, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.
На сборных пунктах призывников обеспечивают зимним и летним комплектом формы одежды, армейским несессером, банковской картой для зачисления денежного довольствия, а также продовольственным пайком на путь следования к месту службы
Осенний призыв 2022 года завершится 31 декабря.
Первая отправка новобранцев на военную службу в рамках осеннего призыва в Улан-Удэ состоялась 9 ноября. Фоторепортаж со сборного пункта военного комиссариата Бурятии можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии на 75% выполнили план по призыву на срочную службу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За помощью обратились из местной администрации
На этот раз тряхнуло приграничный район
Осенний призыв проводится до конца года
Понтифик заявил, что его слова «извратили»
За два месяца долг составил более двух миллионов рублей
Мальчик находится в доме-интернате
Участниками могут стать учащиеся от 5 до 18 лет
Вход на матчи свободный
Кроме него, ещё до конца года достроят ещё несколько объектов
Премьера фильма состоится 31 декабря
Снежок уже полгода живет в собачьем приюте
На дорогах республики снежные накаты
Работы представят студенты и преподаватели колледжа искусств
Всего в Забайкалье собираются провести около 3000 новогодних и рождественских мероприятий
Стали известны результаты республиканского смотра-конкурса по организации отдыха детей