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В Бурятии на 75% выполнили план по призыву на срочную службу

В Бурятии на 75% выполнили план по призыву на срочную службу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осенний призыв проводится до конца года

В Бурятии с начала осеннего призыва на срочную службу призвали уже более 900 новобранцев. Всего планируется призвать более 1200 человек, так что план выполнен на 75%.

Более 600 призывников уже направлены в воинские части и соединения.

Большинство призывников из Бурятии будут проходить службу в объединениях, соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО).

- Призывники не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены в запас в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленные сроки, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.

На сборных пунктах призывников обеспечивают зимним и летним комплектом формы одежды, армейским несессером, банковской картой для зачисления денежного довольствия, а также продовольственным пайком на путь следования к месту службы

Осенний призыв 2022 года завершится 31 декабря.

Первая отправка новобранцев на военную службу в рамках осеннего призыва в Улан-Удэ состоялась 9 ноября. Фоторепортаж со сборного пункта военного комиссариата Бурятии можно посмотреть по ссылке.

военнослужащие призывники

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