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В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»

В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»
Общество,  Фото:пресс-служба минмолодёжи Иркутской области
Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона

В День добровольца, 5 декабря, в Иркутской области прошло открытие регионального ресурсного центра «Добро на Байкале». Располагается учреждение в Иркутске на базе РЦ «Звёздный».

- Ресурсный центр «Добро на Байкале» объединит волонтёрские организации Иркутской области. Здесь можно проводить общие встречи, мероприятия, придумывать и готовить различные акции, обмениваться опытом и многое другое. Мы рады поддерживать и сопровождать наших волонтёров. В новом центре с представителями волонтёрских организаций и отделами по молодёжной политике муниципальных образований провели круглый стол, на котором подвели итоги 2022 года и определили совместные цели на следующий год, - рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

На открытии ресурсного центра наградили активистов акции «85 добрых дел», победителей областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» и конкурса журналистских материалов по освещению деятельности добровольцев (волонтёров) «Фокус на добро».

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в регионе добровольцами являются более четырёхсот тысяч волонтёров разных возрастов и направлений деятельности – 19% от всего населения области. Особенно популярно добровольчество среди молодёжи. Более 130 тысяч молодых людей присоединилось к этому движению в Иркутской области - 20% жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.
Иркутская область волонтеры ресурсный центр

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