В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»

Общество, Фото: пресс-служба минмолодёжи Иркутской области

Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона



В День добровольца, 5 декабря, в Иркутской области прошло открытие регионального ресурсного центра «Добро на Байкале». Располагается учреждение в Иркутске на базе РЦ «Звёздный».



- Ресурсный центр «Добро на Байкале» объединит волонтёрские организации Иркутской области. Здесь можно проводить общие встречи, мероприятия, придумывать и готовить различные акции, обмениваться опытом и многое другое. Мы рады поддерживать и сопровождать наших волонтёров. В новом центре с представителями волонтёрских организаций и отделами по молодёжной политике муниципальных образований провели круглый стол, на котором подвели итоги 2022 года и определили совместные цели на следующий год, - рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.



На открытии ресурсного центра наградили активистов акции «85 добрых дел», победителей областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» и конкурса журналистских материалов по освещению деятельности добровольцев (волонтёров) «Фокус на добро».



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в регионе добровольцами являются более четырёхсот тысяч волонтёров разных возрастов и направлений деятельности – 19% от всего населения области. Особенно популярно добровольчество среди молодёжи. Более 130 тысяч молодых людей присоединилось к этому движению в Иркутской области - 20% жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.

