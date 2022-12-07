Папа римский оправдался за высказывание о «жестокости» бурят и чеченцев

Понтифик заявил, что его слова «извратили»
Теперь глава католической церкви утверждает, что его слова просто были неверно истолкованы и являются лишь «фигурой речи». Об этом ТАСС рассказал накануне председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на полученное им письмо понтифика.
- Он сказал, что его слова извратили, что он, наоборот, защищал русскую культуру, говорил о том, что она является неотъемлемой частью европейской, – отметил Севастьянов. – Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи – он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости. Совершенно противоположное значение его слов в итоге распространилось.
По словам главы Всемирного союза староверов, папа римский подтвердил, что русский народ является великим народом, взаимосвязанным с Европой, и в России такая же миролюбивая гуманистическая культура.
Ранее источник ТАСС в Ватикане сообщил, что там ценят добрые отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие. Собеседник издания подчеркнул: Ватикан «никак не хотел обидеть народы России». И не исключил, что всё дело в неточном переводе интервью. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – отметил он. А глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях: военные из республики с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Обидевшему Бурятию и Чечню понтифику даже ответили в стихах.