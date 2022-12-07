За два месяца долг составил более двух миллионов рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Усть-Баргузинском лесхозе перед 68 работниками за август - сентябрь 2022 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 2,1 млн рублей.
Временно исполняющему обязанности руководителя учреждения внесено прокурорское представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении бывшего работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
Благодаря вмешательству прокуратуры трудовые права восстановлены, задолженность по заработной плате перед работниками учреждения погашена, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии работникам лесхоза выплатили долг по зарплате
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