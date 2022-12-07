В Бурятии браконьер получил «условку» за убийство кабарги

Мужчина поймал животное металлической петлёй
Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в незаконной охоте.
В суде установлено, что в феврале мужчина в лесу Баунтовского лесничества с помощью металлической петли совершил незаконную охоту, убив кабаргу. Ущерб, причинённый государству, составил 60 тысяч рублей, который обвиняемый частично возместил в ходе расследования уголовного дела.
- Суд с учётом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении ущерба в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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