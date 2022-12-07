В Бурятии алиментщица задолжала сыну более миллиона рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мальчик находится в доме-интернате



52-летняя жительница города Закаменска признана виновной в неуплате алиментов. С учётом судимости за ранее совершенную кражу ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



С 2013 года женщина по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание своего сына, 2007 года рождения, находящегося в детском доме-интернате. За неисполнение судебного постановления без уважительных причин её привлекли к административной ответственности. Но и после этого мать платить не стала. За четыре месяца злостного уклонения образовалась задолженность в размере более 30 тысяч рублей, общая сумма неуплаченных средств за все время составила более 1 млн рублей.



Горе-мать обжаловала приговор, просила смягчить наказание, обещая трудоустроиться и выплатить деньги на содержание ребёнка.



Верховный суд Бурятии, приняв во внимание данные о личности виновной, с учётом мнения прокурора отклонил доводы жалобы и оставил приговор в силе.

