Мальчик находится в доме-интернате
52-летняя жительница города Закаменска признана виновной в неуплате алиментов. С учётом судимости за ранее совершенную кражу ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
С 2013 года женщина по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание своего сына, 2007 года рождения, находящегося в детском доме-интернате. За неисполнение судебного постановления без уважительных причин её привлекли к административной ответственности. Но и после этого мать платить не стала. За четыре месяца злостного уклонения образовалась задолженность в размере более 30 тысяч рублей, общая сумма неуплаченных средств за все время составила более 1 млн рублей.
Горе-мать обжаловала приговор, просила смягчить наказание, обещая трудоустроиться и выплатить деньги на содержание ребёнка.
Верховный суд Бурятии, приняв во внимание данные о личности виновной, с учётом мнения прокурора отклонил доводы жалобы и оставил приговор в силе.
В Бурятии алиментщица задолжала сыну более миллиона рублей
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