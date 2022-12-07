Премьера фильма состоится 31 декабря
В Иркутске завершились съёмки новогоднего фильма «Маршрут: Иркутск — Новый Год» (0+). Идея создать полнометражный 50-минутный фильм об Иркутске и его жителях родилась у команды продюсера Романа Буркало, сообщает «Вести-Иркутск».
По сюжету комедии у меленькой девочки есть список добрых дел. Вместе со своим дедушкой-водителем автобуса она отправляется в новогодний рейс, чтобы помогать пассажирам. На роль дедушки, пригласили известного актёра Сергея Степина. Также в каст позвали Андрея Свиридова.
- Одной из самых сложных сцен в фильме был взрыв автомобиля. Точнее я перефразирую, это горящий автомобиль в поле. Это были безумно сложные съемки. Потому что техника не вывозила, она отключалась. Свет отключался, мы снимали в поле на генераторах. Это был ужас, но мы справились, — поделился эмоциями генеральный продюсер фильма Роман Буркало.
Бюджет фильма — 20 миллионов рублей. На него команда потратила как свои, так и спонсорские деньги. В кинотеатрах фильм показывать не будут. 31 декабря комедия станет доступна на YouTube.
В Иркутске завершили съёмки новогоднего фильма
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.12.2022
Снежок уже полгода живет в собачьем приюте
Общество, 07.12.2022
На дорогах республики снежные накаты
Работы представят студенты и преподаватели колледжа искусств
Всего в Забайкалье собираются провести около 3000 новогодних и рождественских мероприятий
Стали известны результаты республиканского смотра-конкурса по организации отдыха детей
В республике разработана единая одежда для борцов национального стиля
Побороться за медали приедут более 250 спортсменов
Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность
Алла Михеева тоже могла оказаться под снежной массой
Он претендует на получение именной стипендии РГО
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
В 2022 году пассажиропоток впервые с начала 1990-х составит 2,5 млн человек
Чистая вода появится в Тарбагатайском и Прибайкальском районах
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ