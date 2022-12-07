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В Иркутске завершили съёмки новогоднего фильма

В Иркутске завершили съёмки новогоднего фильма
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Премьера фильма состоится 31 декабря

В Иркутске завершились съёмки новогоднего фильма «Маршрут: Иркутск — Новый Год» (0+). Идея создать полнометражный 50-минутный фильм об Иркутске и его жителях родилась у команды продюсера Романа Буркало, сообщает «Вести-Иркутск».

По сюжету комедии у меленькой девочки есть список добрых дел. Вместе со своим дедушкой-водителем автобуса она отправляется в новогодний рейс, чтобы помогать пассажирам. На роль дедушки, пригласили известного актёра Сергея Степина. Также в каст позвали Андрея Свиридова.

- Одной из самых сложных сцен в фильме был взрыв автомобиля. Точнее я перефразирую, это горящий автомобиль в поле. Это были безумно сложные съемки. Потому что техника не вывозила, она отключалась. Свет отключался, мы снимали в поле на генераторах. Это был ужас, но мы справились, — поделился эмоциями генеральный продюсер фильма Роман Буркало.

Бюджет фильма — 20 миллионов рублей. На него команда потратила как свои, так и спонсорские деньги. В кинотеатрах фильм показывать не будут. 31 декабря комедия станет доступна на YouTube. 
фильм Новый год

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