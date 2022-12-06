В Бурятии УФСИН наградили за волонтёрство

Управление стало призёром конкурса «Республика добрых дел – 2022»



В День добровольца (волонтера) в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров конкурса «Республика добрых дел – 2022». В конкурсе принимали участие разные коммерческие компании и госучреждения, активно развивающие корпоративное добровольчество.



УФСИН по Республике Бурятия были признано лучшим в номинации «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства».



УФСИН уже на протяжении двух лет одерживает победу в данной номинации. Сотрудники ведомства регулярно принимают активное участие в добровольческих акциях, проводят волонтёрские мероприятия.



Лауреатов и призеров конкурса наградили дипломами и ценными подарками.



Церемония награждения была организована молодёжным центром минспорта республики.

