Управление стало призёром конкурса «Республика добрых дел – 2022»
В День добровольца (волонтера) в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров конкурса «Республика добрых дел – 2022». В конкурсе принимали участие разные коммерческие компании и госучреждения, активно развивающие корпоративное добровольчество.
УФСИН по Республике Бурятия были признано лучшим в номинации «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства».
УФСИН уже на протяжении двух лет одерживает победу в данной номинации. Сотрудники ведомства регулярно принимают активное участие в добровольческих акциях, проводят волонтёрские мероприятия.
Лауреатов и призеров конкурса наградили дипломами и ценными подарками.
Церемония награждения была организована молодёжным центром минспорта республики.
В Бурятии УФСИН наградили за волонтёрство
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