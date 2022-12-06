Спортсмены лидировали в общекомандном зачёте
С 3 по 4 декабря физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ был наполнен тхэквондистами с разных уголков нашей страны. Здесь проходили всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». В этом году турнир собрал рекордное количество участников – более 700 спортсменов из 14 регионов России.
- Буквально за несколько лет межрегиональный турнир разросся до всероссийского уровня. Сегодня он удивляет не только масштабами и количеством участников, но и уровнем подготовки спортсменов, - рассказал министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев.
По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачёте лидировала команда Бурятии, как и в прошлом году. На втором месте – Новосибирская область. Третье место заняла сборная Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
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