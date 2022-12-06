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Цирку Бурятии посвящают стихи

Цирку Бурятии посвящают стихи
Общество,  Фото:с сайта министерства культуры РБ
Воодушевлённая талантом и творчеством артистов, Лидия Колбина посвятила бурятскому цирку свои строки

Лидия Георгиевна Колбина работает техническим работником в ТРЦ «Пионер», где почти ежедневно проходят репетиции государственного цирка Бурятии. О талантливой зрительнице рассказали в пресс-службе цирка.

- Поначалу я не поняла, что находится за огромной ширмой на втором этаже. Затем мне сказали, что там репетирует Государственный цирк Бурятии. Если честно, я была удивлена: почему такой прославленный коллектив ютится «на задворках» торгово-развлекательного комплекса? Неужели у него нет своего здания? Оказалось, что у ребят действительно нет своего специализированного помещения для репетиций и что тут они просто арендуют, - рассказывает Лидия Георгиевна.

С тех пор неравнодушный и преданный зритель не раз наблюдала за тренировками и выступлениями любимых артистов. Спустя некоторое время, из-под любительского пера родились поэтические строки.

Наш цирк Бурятский не простой, а очень колоритный.
Кто посмотрел его хоть раз, то скажет, самобытный.
Культура отражена в нём бурятского народа.
Услышим мы ещё о нём от отчего порога и до великих городов, всех стран, что от восхода.
Воздушные гимнасты, в вышине такие чудеса творили,
Как белы лебеди взмывались ввысь, что сердце от волнения сильно билось.
Понравились жонглёры, просто класс.
Булавы в их руках крутились, играя светом, серебром блестя.
Заслуженные, всё артисты были.
И акробаты «Дети гор» не раз, своим талантом, мастерством блистая, что сердце замирало в нас, творили чудо, трюками играя.
А на арене клоуны, вдвоём: Малыш, Ромашка, мы их обожаем.
Старались веселить подольше нас и вместе с ними в игры мы играли.
Для тех, кто в этом цирке был, конечно и для тех, кто не был, прийти, всмотреться и влюбиться в них.
И ни о чём не пожалеешь.

Лидия Георгиевна уже 40 лет живёт в селе Калёново Иволгинского района Бурятии. Надо сказать, что Лидия Георгиевна имеет прямое отношение к сфере культуры: она окончила ВСГАКИ по специальности «Управление социо-культурной деятельностью», училась у Чистякова Григория Григорьевича. Затем 20 лет работала заведующей домом культуры.

- Я пишу стихи с детства. Брат с сестрой смеялись надо мной, думали, что я где-то списываю (смеётся). Затем продолжила писать в студенчестве. Потом начала писать стихи о Боге, а сейчас пишу про Родину, про специальную военную операцию, - рассказывает автор.

Много стихов написано о Бурятии, Байкале, России, Камчатке (там брат служил), родном селе Калёново. Написаны стихи в память об отце и матери.

- Строки сами рождаются. Я люблю свою Бурятию, нашу страну, - говорит Лидия Георгиевна.

Как хорошо, что я живу в России
И мне не чужд язык и образа.
Моя Россия, милая Россия
Любовью, миром и добром полна!
И зря враги своею лютой местью,
Хотят России навредить всегда.
Пусть помнят недруги, Мою Россию,
Не погубить и победить нельзя!


цирк

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