Цирку Бурятии посвящают стихи









Лидия Георгиевна Колбина работает техническим работником в ТРЦ «Пионер», где почти ежедневно проходят репетиции государственного цирка Бурятии. О талантливой зрительнице рассказали в пресс-службе цирка.- Поначалу я не поняла, что находится за огромной ширмой на втором этаже. Затем мне сказали, что там репетирует Государственный цирк Бурятии. Если честно, я была удивлена: почему такой прославленный коллектив ютится «на задворках» торгово-развлекательного комплекса? Неужели у него нет своего здания? Оказалось, что у ребят действительно нет своего специализированного помещения для репетиций и что тут они просто арендуют, - рассказывает Лидия Георгиевна.С тех пор неравнодушный и преданный зритель не раз наблюдала за тренировками и выступлениями любимых артистов. Спустя некоторое время, из-под любительского пера родились поэтические строки.Лидия Георгиевна уже 40 лет живёт в селе Калёново Иволгинского района Бурятии. Надо сказать, что Лидия Георгиевна имеет прямое отношение к сфере культуры: она окончила ВСГАКИ по специальности «Управление социо-культурной деятельностью», училась у Чистякова Григория Григорьевича. Затем 20 лет работала заведующей домом культуры.- Я пишу стихи с детства. Брат с сестрой смеялись надо мной, думали, что я где-то списываю. Затем продолжила писать в студенчестве. Потом начала писать стихи о Боге, а сейчас пишу про Родину, про специальную военную операцию, - рассказывает автор.Много стихов написано о Бурятии, Байкале, России, Камчатке (там брат служил), родном селе Калёново. Написаны стихи в память об отце и матери.- Строки сами рождаются. Я люблю свою Бурятию, нашу страну, - говорит Лидия Георгиевна.