Росгвардейцы Бурятии поздравили труженицу тыла с 90-летием





Сотрудники Росгвардии Бурятия поздравили с юбилеем Долгорму Намдановну Жамьянову – труженицу тыла, супругу ветерана службы.Замначальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев и председатель ветеранской организации Юрий Цыденов навестили именинницу. Они вручили её цветы, подарки и пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и неугасающего интереса к жизни.Визиту уже постоянных гостей из Росгвардии именинница очень обрадовалась. За чаепитием она поделилась воспоминаниями о военных годах и муже.Долгорма Жамьянова после того, как её отец ушёл на фронт, с матерью работала на ферме, жила на полевом стане, помогала распахивать землю и ухаживать за скотом.