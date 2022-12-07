На дорогах республики снежные накаты
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 декабря, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и южной половине до умеренного снегопада, позёмка, метели, на автодорогах снежные накаты, заносы.
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём -5,-10, местами -15,-20.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 8-14 м/с. Температура днём -6,-8.
В Улан-Удэ днём до -8 градусов
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Общество, 07.12.2022
На дорогах республики снежные накаты
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