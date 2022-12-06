Стали известны результаты республиканского смотра-конкурса по организации отдыха детей
5 декабря в Бурятии подвели итоги республиканского смотра-конкурса по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в детских оздоровительных учреждениях. Цель конкурса – определение оздоровительных лагерей, которые имеют лучшие показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул 2022 года.
Учебные заведения Улан-Удэ стали победителями в номинации «Лагеря дневного пребывания, расположенные в городской местности». Они получили дипломы и денежные сертификаты:
1 место - школа №26, сертификат на 15000 рублей;
2 место - школа №63, сертификат на сумму 10000 рублей;
3 место – гимназия №14, сертификат на сумму 7000 рублей.
В номинации «Загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия» второе место занял детский оздоровительно-образовательный центр «Родник». Его наградили сертификатом на 10000 рублей.
Победителей и призёров поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов и министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Напомним, что республиканский этап проводился с 24 октября по 11 ноября. Критерии оценивания были разные. Это результативность: наличие положительных отзывов, достижения высокого показателя оздоровительного эффекта, организация содержательного отдыха детей. А также методическое обеспечение деятельности: научная обоснованность, применение современных методов и форм работы с детьми, наличие методических разработок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения
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