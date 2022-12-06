06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения

В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Стали известны результаты республиканского смотра-конкурса по организации отдыха детей

5 декабря в Бурятии подвели итоги республиканского смотра-конкурса по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в детских оздоровительных учреждениях. Цель конкурса – определение оздоровительных лагерей, которые имеют лучшие показатели деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул 2022 года.

Учебные заведения Улан-Удэ стали победителями в номинации «Лагеря дневного пребывания, расположенные в городской местности». Они получили дипломы и денежные сертификаты:
1 место - школа №26, сертификат на 15000 рублей;
2 место - школа №63, сертификат на сумму 10000 рублей;
3 место – гимназия №14, сертификат на сумму 7000 рублей.

В номинации «Загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия» второе место занял детский оздоровительно-образовательный центр «Родник». Его наградили сертификатом на 10000 рублей.

Победителей и призёров поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов и министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Напомним, что республиканский этап проводился с 24 октября по 11 ноября. Критерии оценивания были разные. Это результативность: наличие положительных отзывов, достижения высокого показателя оздоровительного эффекта, организация содержательного отдыха детей. А также методическое обеспечение деятельности: научная обоснованность, применение современных методов и форм работы с детьми, наличие методических разработок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
награждение Бурятия Улан-Удэ лагерь детские лагеря летние лагеря санаторно-оздоровительный лагерь конкурс смотр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Общество, 06.12.2022
Побороться за медали приедут более 250 спортсменов
В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев
В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев
Общество, 06.12.2022
Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность
В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
Общество, 06.12.2022
Алла Михеева тоже могла оказаться под снежной массой
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
Общество, 06.12.2022
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Общество, 06.12.2022
В 2022 году пассажиропоток впервые с начала 1990-х составит 2,5 млн человек
3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения
3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения
Общество, 06.12.2022
Чистая вода появится в Тарбагатайском и Прибайкальском районах
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
Общество, 06.12.2022
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
Общество, 06.12.2022
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, 06.12.2022
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество, 06.12.2022
Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали
В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров
В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров
Общество, 06.12.2022
Победителей и призёров поздравил глава республики Алексей Цыденов
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
Общество, 06.12.2022
Он был введён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
Общество, 06.12.2022
Спортсмены лидировали в общекомандном зачёте
В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч
В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч
Общество, 06.12.2022
У местных жителей из-за внезапной матпомощи студентам возникли вопросы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^