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Ушёл из жизни бывший главный архитектор Улан-Удэ

Ушёл из жизни бывший главный архитектор Улан-Удэ
Общество,  Фото:Комитет по архитектуре и градостроительству
Владислав Итыгилов скончался на 74-м году жизни

3 декабря ушёл из жизни почётный архитектор России, заслуженный архитектор Бурятии Итыгилов Владислав Павлович. О его кончине сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ.

Владислав Павлович был членом Союза архитекторов СССР и России с 1976 года.

С 1986 по 1991 годы трудился заместителем председателя Госстроя Бурятской АССР.

Больше десяти лет занимал пост главного архитектора Улан-Удэ. Городское управление архитектуры и градостроительства возглавил в 2000 году. При его непосредственном участии исчезли хаотичные рынки, появились многие новостройки, административные здания и знаковые объекты, вроде Русского драмтеатра. Началось массовое строительство.

Должность Владислав Итыгилов покинул в 2013-м. Перед увольнением снялся в забавном новогоднем клипе в стиле Gangnam Style. Видеоклип в то время получил широкую популярность в интернете.

Владиславу Павловичу было 73 года. 
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