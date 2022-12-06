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В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам

В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья

В Агинском Бурятском округе прошёл VIII открытый чемпионат округа по классическим шахматам памяти международного мастера Сокто Намжилова. Он собрал 135 шахматистов из Забайкальского края и Бурятии.

На торжественном открытии мероприятия были вручены значки и квалификационные книжки воспитанникам читинской спортивной школы, Агинской районной ДЮСШ и учащимся Агинской средней школы №1, успешно выполнившим нормативы спортивных разрядов.

Победителями и призёрами чемпионата стали:

Группа «А»

Среди мужчин:
I место - Жамбуев Жаргал
II место - Старников Николай
III место - Парыгин Кирилл

Среди юношей:
I место – Базар Н.
II место – Алдар Т.
III место – Эрдэм Б.

Среди девушек:
I место – Анастасия Ш.
II место – Мария Х.
III место – Анна Щ.

Среди ветеранов:
I место - Тароев Валерий

Группа «Б»

Среди мужчин:
I место - Жаргалова Арьяна
II место - Батуев Баиржан
III место - Сультимов Бэликто

Среди женщин:
I место - Санданова Виктория
II место - Аюшеева Дарима
III место - Пуртова Алена

Среди мальчиков 2011 г. рождения и младше:
I место – Аюр Б.
II место – Иван С.
III место – Кирилл Л.

Среди девочек 2011 г. рождения и младше:
I место – Номина Б.

Среди мужчин-ветеранов:
I место - Норжилов Бато
II место - Базаргуруев Владимир
III место - Вологдин Сергей

Среди женщин-ветеранов:
I место - Дагбаева Цырегма

Группа «В»

Среди мальчиков:
I место – Тимур Ж.
II место – Фёдор П.
III место – Даниил Б.

Среди девушек:
I место – Нарана Б.
II место – Валерия Ш.
III место – Дари Б.

Среди мальчиков 2014 г. рождения и младше:
I место – Баяр Б.
II место – Антон Р.
III место – Андрей С.

Среди девочек 2014 г. рождения и младше:
I место – Дари Б.
II место – Сарюна С.
III место – Ирина Г.

Обладателями специального приза лучшему тренеру чемпионата стали Тимур Иванов и Денис Абашеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ шахматы спорт чемпионат Бурятия

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