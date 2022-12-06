В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья



В Агинском Бурятском округе прошёл VIII открытый чемпионат округа по классическим шахматам памяти международного мастера Сокто Намжилова. Он собрал 135 шахматистов из Забайкальского края и Бурятии.



На торжественном открытии мероприятия были вручены значки и квалификационные книжки воспитанникам читинской спортивной школы, Агинской районной ДЮСШ и учащимся Агинской средней школы №1, успешно выполнившим нормативы спортивных разрядов.



Победителями и призёрами чемпионата стали:



Группа «А»



Среди мужчин:

I место - Жамбуев Жаргал

II место - Старников Николай

III место - Парыгин Кирилл



Среди юношей:

I место – Базар Н.

II место – Алдар Т.

III место – Эрдэм Б.



Среди девушек:

I место – Анастасия Ш.

II место – Мария Х.

III место – Анна Щ.



Среди ветеранов:

I место - Тароев Валерий



Группа «Б»



Среди мужчин:

I место - Жаргалова Арьяна

II место - Батуев Баиржан

III место - Сультимов Бэликто



Среди женщин:

I место - Санданова Виктория

II место - Аюшеева Дарима

III место - Пуртова Алена



Среди мальчиков 2011 г. рождения и младше:

I место – Аюр Б.

II место – Иван С.

III место – Кирилл Л.



Среди девочек 2011 г. рождения и младше:

I место – Номина Б.



Среди мужчин-ветеранов:

I место - Норжилов Бато

II место - Базаргуруев Владимир

III место - Вологдин Сергей



Среди женщин-ветеранов:

I место - Дагбаева Цырегма



Группа «В»



Среди мальчиков:

I место – Тимур Ж.

II место – Фёдор П.

III место – Даниил Б.



Среди девушек:

I место – Нарана Б.

II место – Валерия Ш.

III место – Дари Б.



Среди мальчиков 2014 г. рождения и младше:

I место – Баяр Б.

II место – Антон Р.

III место – Андрей С.



Среди девочек 2014 г. рождения и младше:

I место – Дари Б.

II место – Сарюна С.

III место – Ирина Г.



Обладателями специального приза лучшему тренеру чемпионата стали Тимур Иванов и Денис Абашеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

