В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
В Агинском Бурятском округе прошёл VIII открытый чемпионат округа по классическим шахматам памяти международного мастера Сокто Намжилова. Он собрал 135 шахматистов из Забайкальского края и Бурятии.
На торжественном открытии мероприятия были вручены значки и квалификационные книжки воспитанникам читинской спортивной школы, Агинской районной ДЮСШ и учащимся Агинской средней школы №1, успешно выполнившим нормативы спортивных разрядов.
Победителями и призёрами чемпионата стали:
Группа «А»
Среди мужчин:
I место - Жамбуев Жаргал
II место - Старников Николай
III место - Парыгин Кирилл
Среди юношей:
I место – Базар Н.
II место – Алдар Т.
III место – Эрдэм Б.
Среди девушек:
I место – Анастасия Ш.
II место – Мария Х.
III место – Анна Щ.
Среди ветеранов:
I место - Тароев Валерий
Группа «Б»
Среди мужчин:
I место - Жаргалова Арьяна
II место - Батуев Баиржан
III место - Сультимов Бэликто
Среди женщин:
I место - Санданова Виктория
II место - Аюшеева Дарима
III место - Пуртова Алена
Среди мальчиков 2011 г. рождения и младше:
I место – Аюр Б.
II место – Иван С.
III место – Кирилл Л.
Среди девочек 2011 г. рождения и младше:
I место – Номина Б.
Среди мужчин-ветеранов:
I место - Норжилов Бато
II место - Базаргуруев Владимир
III место - Вологдин Сергей
Среди женщин-ветеранов:
I место - Дагбаева Цырегма
Группа «В»
Среди мальчиков:
I место – Тимур Ж.
II место – Фёдор П.
III место – Даниил Б.
Среди девушек:
I место – Нарана Б.
II место – Валерия Ш.
III место – Дари Б.
Среди мальчиков 2014 г. рождения и младше:
I место – Баяр Б.
II место – Антон Р.
III место – Андрей С.
Среди девочек 2014 г. рождения и младше:
I место – Дари Б.
II место – Сарюна С.
III место – Ирина Г.
Обладателями специального приза лучшему тренеру чемпионата стали Тимур Иванов и Денис Абашеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
Общество, Фото:
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