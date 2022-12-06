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В пригороде Улан-Удэ завершается строительство школы

В пригороде Улан-Удэ завершается строительство школы
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Школа в селе Сотниково готова на 95 процентов

В Бурятии завершается строительство 17 школ в этом году. Одним из новогодних подарков жителям пригородного села Сотниково станет новое и красивое здание школы.

- Завершается строительство школы на 250 мест в селе Сотниково. Строительная готовность - 95%, - сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.


Сейчас заканчиваются работы в актовом и спортивном залах, монтаж пищеблока, устройство потолков. На этой неделе начнётся установка оборудования и школьной мебели. До 23 декабря школа уже будет полностью готова к приёму учеников.


- Близятся к завершению строительство ещё четыре новых школ: в сёлах Иволгинск, Нижний Саянтуй, в 102 микрорайоне Улан-Удэ и на улице Жердева, - добавил Евгений Луковников.

В 2022 году на строительство новых школ было выделено порядка 6,5 млрд. рублей.





школы строительство

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