В пригороде Улан-Удэ завершается строительство школы

В Бурятии завершается строительство 17 школ в этом году. Одним из новогодних подарков жителям пригородного села Сотниково станет новое и красивое здание школы.



- Завершается строительство школы на 250 мест в селе Сотниково. Строительная готовность - 95%, - сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.





























Сейчас заканчиваются работы в актовом и спортивном залах, монтаж пищеблока, устройство потолков. На этой неделе начнётся установка оборудования и школьной мебели. До 23 декабря школа уже будет полностью готова к приёму учеников.- Близятся к завершению строительство ещё четыре новых школ: в сёлах Иволгинск, Нижний Саянтуй, в 102 микрорайоне Улан-Удэ и на улице Жердева, - добавил Евгений Луковников.В 2022 году на строительство новых школ было выделено порядка 6,5 млрд. рублей.