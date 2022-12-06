В Бурятии завершился проект «Одежда борца – бүхын хубцас»

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

В республике разработана единая одежда для борцов национального стиля



В течение года в Бурятии велась разработка новой единой одежды для борцов национального стиля. В работе над новой формой принимали участие дизайнеры и технологи одежды, спортсмены-чемпионы «Праздника Хамбо-ламы Этигэлова по национальной борьбе «бүхэ барилдаан», завкафедрой спортивных дисциплин и туризма БГУ имени Д. Банзарова, мастер спорта СССР по вольной борьбе, доцент Батор Дагбаев, главный художник Иволгинского дацана Чимит-лама Доржиев. Группу разработчиков возглавил Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.



Вначале шло обсуждение по вопросам, из какого материала должна быть изготовлена новая форма, какой фасон будет самым удобным для борцов национального стиля, что должно быть изображено на шортах, исходя из буддийского понимания основ этого вида спорта. Затем Чимит-лама Доржиев и главный дизайнер проекта Баирма Митупова при участии монгольского дизайнера Бэгэцжавын Цогзолмы, исследователя борцовской одежды монгольских народов, разрабатывали форму и утверждали её лично у главы буддистов России.



Таким образом были созданы лекала для стандартных размеров. Для нестандартных фигур, особенно борцов-тяжеловесов, было принято решение, что форма будет отшиваться индивидуально. Специально для пошива одежды были закуплены швейные машины, что значительно облегчило труд швей, работавших по проекту: Тамары Бальжитовой, Эржэны Бидагаровой, Энгельсины Дандаровой, Үржин, Сэсэгмы Балдановой.



Для борцов национальной борьбы также важен пояс: его ширина, длина и качество ткани. Коллегиальным решением выявили оптимальную ширину пояса – 8-10 см (для подростков и худеньких мальчиков 8 см), длина – от 3,7 до 4,5 м.



Эмблему Гаруды перенесли на левую и правую штанины шорт, а также в центр и на концы пояса. Также была утверждена единая цветовая гамма формы: красная и синяя. Спортивные шорты по линии талии и низу штанин должны быть выполнены методом ручной вышивки белыми особо прочными специальными нитками. Было особо отмечено, что для изображения Гаруды приветствуются и допустимы другие цветовые гаммы, которые могут делать борцы в будущем по своим родовым признакам.



К празднику Хамбо-ламы Этигэлова, который в этом году проходил 29 сентября и был посвящён его 170-летию и 20-летию возвращения к нам, было сшито 15 комплектов одежды для именитых борцов по их меркам, а также 15 комплектов – для борцов стандартных размеров. Некоторые спортсмены выходили бороться в новой форме. Так, финальная схватка в весе свыше 75 килограммов между будущим чемпионом Зоригто Ухиновым и Аюром Нимаевым прошла уже в новой форме.



Борцы, которые выходили на поле в новой форме, отмечали её комфортность, качественный материал, а также красоту. Зрителям стало удобнее смотреть на схватки даже издалека, так как контрастные цвета помогают быстро ориентироваться в том, кто выступает.



Проект «Одежда борца – бүхын хубцас», как уверены его создатели, будет и дальше развиваться. Уже сейчас в одном из последующих грантов, который рассчитан на работу с юными борцами и подростками, предусмотрено изготовление одежды для занимающихся национальной борьбой, причём в новом проекте будут задействовано закупленное оборудование и привлечены швеи, которые получили опыт работы в проекте. Также авторы надеются, что в будущем в районах Бурятии также будет шить одежду для борцов, так как предполагается организовать мастер-класс для швей борцовской одежды из районов. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

