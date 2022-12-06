В Бурятию поступили 11 новых «скорых»

Новыми машинами скорой помощи обеспечили районные больницы
Сегодня в Улан-Удэ прибыли 11 новых машин скорой медицинской помощи класса В.
Новые машины поедут в районы республики. Ключи от машин получили представители девяти центральных районных больниц: Бичурской, Еравнинской, Заиграевской, Курумканской, Кяхтинской, Тарбагатайской, Прибайкальской, Кабанской и Петропавловской.
- Скорые полностью оснащены по стандарту всеми необходимыми медицинскими аппаратам. В первую очередь, для оказания экстренной медицинской помощи. Скорые класса «В» - наиболее востребованные машины. Следующая партия машины ожидается в будущем году, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
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