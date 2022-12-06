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В Бурятию поступили 11 новых «скорых»

В Бурятию поступили 11 новых «скорых»
Общество, 
Новыми машинами скорой помощи обеспечили районные больницы

Сегодня в Улан-Удэ прибыли 11 новых машин скорой медицинской помощи класса В.

Новые машины поедут в районы республики. Ключи от машин получили представители девяти центральных районных больниц: Бичурской, Еравнинской, Заиграевской, Курумканской, Кяхтинской, Тарбагатайской, Прибайкальской, Кабанской и Петропавловской.



- Скорые полностью оснащены по стандарту всеми необходимыми медицинскими аппаратам. В первую очередь, для оказания экстренной медицинской помощи. Скорые класса «В» - наиболее востребованные машины. Следующая партия машины ожидается в будущем году, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Средства на закупку транспорта были выделены из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина.  
скорая помощь

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