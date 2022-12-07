Участниками могут стать учащиеся от 5 до 18 лет
В Бурятии объявлена республиканская природоохранная акция «Зимующим птицам – нашу заботу!». Принять участие в экологической акции приглашаются обучающиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного образования республики от 5 до 18 лет включительно. Участниками могут стать как отдельные учащиеся, так и их объединения.
Принять участие можно в любом из четырёх этапов акции.
1. Первый этап: уроки «Зимующим птицам – нашу заботу!». Уроки будут размещены с 10 декабря на официальном сайте ресурсного эколого-биологического центра РБ.
2. Второй этап: викторина «Зимующим птицам – нашу заботу!». Викторина проводится по возрастным категориям: младшая возрастная категория (1-4 классы) – доступ 15 февраля 2023 г.; старшая возрастная категория (5-11 классы) – доступ 16 февраля 2023 г.
3. Третий этап: акция «Покормим птиц зимой». Участникам нужно сделать кормушку для птиц своими руками, вывесить кормушку, провести подкормку в соответствии с материалами уроков и провести наблюдение за птицами. Также необходимо сделать фото или видео и выложить их в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ПокормимПтиц03 и #ПокормимПтицЗимой.
4. Четвёртый этап: конкурс рисунков «Зимующие птицы». Участниками могут стать учащиеся дошкольных образовательных учреждений и ученики 1-4 классов. Рисунки оцениваются в двух возрастных категориях: младшая (5-7 лет) – дошкольники; старшая (8-10 лет) – школьники 1-4 классов.
Победителями становятся участники, набравшие максимальное количество баллов за каждый этап. Все участники получат сертификаты, а призёры и победители будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартует акция «Зимующим птицам – нашу заботу!»
Общество, Фото:
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