В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч

У местных жителей из-за внезапной матпомощи студентам возникли вопросы

Жители Хоринска сообщили в группе «Хоринск-инфо» что учащиеся Хоринского филиала Бурятского республиканского индустриального техникума (БРИТ) недавно получили по пять тысяч рублей. Причём деньги перечислили только некоторым студентам. Родители остальных решили, что это поощрение за хорошие оценки и возмутились из-за такой несправедливости.

- Остальные дети учатся не хуже. В основном – одни пятёрки, а им не перечислили, – отметили сельчане.





Разъяснил ситуацию заведующий Хоринским филиалом БРИТ Баир Гомбоев. Как выяснилось, дело вовсе не в успехах в учёбе.





- Таким образом руководство техникума решило оказать материальную помощь студентам, чьи отцы участвуют в СВО, – подчеркнул Гомбоев. – Студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично», получают академическую стипендию, а если только на «отлично» – то повышенную академическую.