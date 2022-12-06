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Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока

Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2022 году пассажиропоток впервые с начала 1990-х составит 2,5 млн человек

По итогам этого года «Международный аэропорт Иркутск» впервые за всю современную историю предприятия встретит 2,5-миллионного гостя. Ожидается, что в 2023-м пассажиропоток достигнет трёх миллионов человек, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

- В этом году проведена большая работа по сотрудничеству с авиакомпаниями. Ещё в начале года с базовыми перевозчиками «S7 Airlines» и «ИрАэро» было заключено соглашение о стратегическом партнёрстве, что впоследствии повлияло на значительный рост пассажиропотока, - отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Как пояснил генеральный директор предприятия Андрей Скуба, за последние несколько месяцев в аэропорту были открыты новые внутренние рейсы. Авиакомпания «Nordwind» запустила перелёты в Казань и Кемерово, «ЮТейр» - в Тюмень и Сургут, «NordStar» открыл прямой перелёт в Омск, «Ювт Аэро» осуществляет перевозки в Челябинск, «Аврора» - в Благовещенск и Хабаровск, «S7» отправляет воздушные суда в Южно-Сахалинск. Из международных направлений три авиакомпании, «S7», «Azur» и «Икар», открыли перелёты в Таиланд. Также силами авиакомпаний «Уральские авиалинии», «S7» и «ИрАэро» самолёты на регулярной основе летают в страны ближнего зарубежья.

- Показатели пассажиропотока увеличиваются ежегодно. До недавнего времени мы стабильно встречали и провожали около двух миллионов путешественников, - рассказал Андрей Скуба.
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