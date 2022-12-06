В Иркутской области отменили режим повышенной готовности

Он был введён в связи с неблагоприятными погодными условиями



В Иркутской области сняли режим повышенной готовности для территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введённый 1 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Решение приняли накануне на заседании КЧС, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Как рассказал начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров, на ближайшие трое суток погода не вызывает беспокойства. Единственный негативный фактор, который прогнозируется, – местами по области усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Поэтому комиссия рекомендовала системе энергетики и сетевым организациям перейти на усиленный режим работы в связи с прогнозом.



– Это означает усиление бригад для реагирования при отключениях, превентивное отключение сетей там, где порывы ветра будут достигать более 15 метров в секунду. При превентивных отключениях население будет оповещаться. Это оправданные меры, – пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

