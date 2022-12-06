В Бурятии пройдёт праздник тысячи лампад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Традиционно хурал проходит поздней осенью или в начале зимы



С 17 по 19 декабря в дацанах Бурятии пройдёт праздник тысячи лампад – Зула хурал. Верующие отмечают, что это один из самых великих буддийских мероприятий в году. Основной день этого молебна всегда приходится на 25 лунные сутки десятого лунного месяца.



- Зула хурал – один из самых значительных праздников. Именно в основной день в 1419 году ушёл в Паринирвану основоположник школы Гелуг – буддийский философ и реформатор Дже Цзонхава. Именно он ввёл строгую монастырскую дисциплину, что до сих пор служит основой школы Гелуг. Впоследствии стала наиболее влиятельной из всех школ буддизма. С середины XVII века она утвердилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве и Китае. Буддийская традиционная Сангха России является также приверженцем этой школы, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.



Впервые Зула хурал стали отмечать через год после ухода Богдо Цзонхавы в Паринирвану — в 1420 году, тогда его ученики в память об Учителе начали возжигать лампадки (зула) в знак того, чтобы его путь озарился светом. Считается, что масло в лампадах равно океану, а зажжённый огонь, подносимый всем Буддам, Бодхисаттвам и хранителям, «освещает мир трёх тысяч мирозданий, устраняя страдания и рассеивая мрак». Поднося зула – мы подносим свет, поясняют верующие. Буддисты верят, что подношение света кармически воздействует на создание условий для рассеивания мрака неведения и развития мудрости. В этот день также принято возжигать зула или свечи дома перед алтарем.



По буддийским обычаям, хурал проходит поздней осенью или в начале зимы, когда идёт забой скота. В эти дни, верующие читают священную молитву «Мигзэм» и поджигают лампадки. Также можно совершить раскаяние и посвящение заслуг, ради тех животных, которые были забиты на мясо. Этим можно смягчить свою кармическую долю, поясняют буддисты.



Расписание хуралов в дни праздника:



- В первый день праздника, субботу, 17 декабря, с 9:00 ламы Иволгинского дацана прочитают отдельные сутры из «Ганжура».



- Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на воскресенье, 18 декабря, с 9 до 11 ч. и с 14 до 16 ч. ламы прочитают Зонхавын Дончод – Тысяча подношений Цзонхаве. С 17:00 до 17:45 пройдёт подношение 108 зула и ритуал призывания благосостояния «Даллага». С 19:00 до 22:00–22:30 – Зонхавын Дэйчод.



- 19 декабря, в понедельник, с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



- Внимание! Общего поклонения Пандито Хамбо Ламе Этигэлову не будет. Вы можете поклониться Хамбо Ламе Этигэлову у него во Дворце, - предупреждает пресс-служба Иволгинского дацана.

