Почти половина жителей Улан-Удэ ждут повышения зарплаты

Число горожан, мечтающих об увеличении заработка, растёт третий год
Сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина – 45% – работающих жителей бурятской столицы мечтают об увеличении ежемесячного жалованья. Больше других этого хотят улан-удэнцы моложе 34 лет и те, кто получает за свой труд от 80 тысяч рублей.
Число сотрудников, ждущих повышения зарплаты, растёт третий год подряд. А вот работодателей, готовых пересмотреть оклады, в два раза меньше – 26%. Они планируют индексацию в ближайшее время.
В 43% компаний увеличивать заработную плату пока не собираются. Ещё в 32% это произошло менее шести месяцев назад. В трёх компаний из десяти оклады в последний раз увеличивали за полгода-год до опроса, который проводился с 19 ноября по 5 декабря.
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