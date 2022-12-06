Почти половина жителей Улан-Удэ ждут повышения зарплаты

Число горожан, мечтающих об увеличении заработка, растёт третий год





Сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина – 45% – работающих жителей бурятской столицы мечтают об увеличении ежемесячного жалованья. Больше других этого хотят улан-удэнцы моложе 34 лет и те, кто получает за свой труд от 80 тысяч рублей.Число сотрудников, ждущих повышения зарплаты, растёт третий год подряд. А вот работодателей, готовых пересмотреть оклады, в два раза меньше – 26%. Они планируют индексацию в ближайшее время.В 43% компаний увеличивать заработную плату пока не собираются. Ещё в 32% это произошло менее шести месяцев назад. В трёх компаний из десяти оклады в последний раз увеличивали за полгода-год до опроса, который проводился с 19 ноября по 5 декабря.