Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России

Общество, Фото: школа ушу «Золотой дракон»

Спортсмены завоевали 7 наград и кубок



4 декабря в Москве завершился кубок России и всероссийские соревнования по ушу. Участие в турнире приняли около 900 спортсменов от 7 до 35 лет. За медали сражались ушуисты из более чем 40 регионов России. Соревнования прошли по двум дисциплинам: «таолу» (спортивные комплексы ушу) и «саньда» (полноконтактные поединки на помосте).



На кубке Бурятию представили спортсмены спортивной школы №18 «Золотой Дракон». В возрастной категории «юноши 9-11 лет» Александр Б. занял первое место в таолу «Чанцюань». Член сборной России Амгалан Ж. уверенно выступил среди юниоров 15-17 лет. В трёх видах он завоевал три серебряные награды.



Член сборной России Никита Васильев впервые выступал во взрослой категории. Спортсмен везёт домой кубок и бронзовую медаль. Дважды Никита получал оценку, соответствующую нормативу мастера спорта России.



Бронзовую медаль среди юниорок 15-17 лет выиграла Валерия П. Хорошо дебютировала на соревнованиях в группе «девушки 12-14 лет» Дарья Т., завоевав бронзовую награду.



Спортсменов тренируют Игорь Марковец, Светлана Фомицкая, Анастасия Ворошнина и Ксения Булычева. Об этом сообщает школа ушу «Золотой дракон».

