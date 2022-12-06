06 декабря

05 декабря

Популярное

Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России

Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество,  Фото:школа ушу «Золотой дракон»
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок

4 декабря в Москве завершился кубок России и всероссийские соревнования по ушу. Участие в турнире приняли около 900 спортсменов от 7 до 35 лет. За медали сражались ушуисты из более чем 40 регионов России. Соревнования прошли по двум дисциплинам: «таолу» (спортивные комплексы ушу) и «саньда» (полноконтактные поединки на помосте).

На кубке Бурятию представили спортсмены спортивной школы №18 «Золотой Дракон». В возрастной категории «юноши 9-11 лет» Александр Б. занял первое место в таолу «Чанцюань». Член сборной России Амгалан Ж. уверенно выступил среди юниоров 15-17 лет. В трёх видах он завоевал три серебряные награды.

Член сборной России Никита Васильев впервые выступал во взрослой категории. Спортсмен везёт домой кубок и бронзовую медаль. Дважды Никита получал оценку, соответствующую нормативу мастера спорта России.

Бронзовую медаль среди юниорок 15-17 лет выиграла Валерия П. Хорошо дебютировала на соревнованиях в группе «девушки 12-14 лет» Дарья Т., завоевав бронзовую награду.

Спортсменов тренируют Игорь Марковец, Светлана Фомицкая, Анастасия Ворошнина и Ксения Булычева. Об этом сообщает школа ушу «Золотой дракон».
ушу Бурятия спорт Кубок России всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
Общество, 06.12.2022
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
Общество, 06.12.2022
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, 06.12.2022
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество, 06.12.2022
Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали
В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров
В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров
Общество, 06.12.2022
Победителей и призёров поздравил глава республики Алексей Цыденов
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
Общество, 06.12.2022
Он был введён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
Общество, 06.12.2022
Спортсмены лидировали в общекомандном зачёте
В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч
В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч
Общество, 06.12.2022
У местных жителей из-за внезапной матпомощи студентам возникли вопросы

Цирку Бурятии посвящают стихи
Цирку Бурятии посвящают стихи
Общество, 06.12.2022
Воодушевлённая талантом и творчеством артистов, Лидия Колбина посвятила бурятскому цирку свои строки
В Бурятии отремонтировали лыжную базу и стадион в Турунтаево
В Бурятии отремонтировали лыжную базу и стадион в Турунтаево
Общество, 06.12.2022
Жители села активно занимаются спортом на новой лыжной базе
В Бурятии УФСИН наградили за волонтёрство
В Бурятии УФСИН наградили за волонтёрство
Общество, 06.12.2022
Управление стало призёром конкурса «Республика добрых дел – 2022»
Росгвардейцы Бурятии поздравили труженицу тыла с 90-летием
Росгвардейцы Бурятии поздравили труженицу тыла с 90-летием
Общество, 06.12.2022
Долгорме Намдановне вручили цветы и подарки
В Бурятии прояснилась ситуация с записью к врачам через Госуслуги
В Бурятии прояснилась ситуация с записью к врачам через Госуслуги
Общество, 06.12.2022
К ним не удаётся занять очередь по нескольким причинам
Ушёл из жизни бывший главный архитектор Улан-Удэ
Ушёл из жизни бывший главный архитектор Улан-Удэ
Общество, 06.12.2022
Владислав Итыгилов скончался на 74-м году жизни
В пригороде Улан-Удэ завершается строительство школы
В пригороде Улан-Удэ завершается строительство школы
Общество, 06.12.2022
Школа в селе Сотниково готова на 95 процентов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^