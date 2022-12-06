Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
4 декабря в Москве завершился кубок России и всероссийские соревнования по ушу. Участие в турнире приняли около 900 спортсменов от 7 до 35 лет. За медали сражались ушуисты из более чем 40 регионов России. Соревнования прошли по двум дисциплинам: «таолу» (спортивные комплексы ушу) и «саньда» (полноконтактные поединки на помосте).
На кубке Бурятию представили спортсмены спортивной школы №18 «Золотой Дракон». В возрастной категории «юноши 9-11 лет» Александр Б. занял первое место в таолу «Чанцюань». Член сборной России Амгалан Ж. уверенно выступил среди юниоров 15-17 лет. В трёх видах он завоевал три серебряные награды.
Член сборной России Никита Васильев впервые выступал во взрослой категории. Спортсмен везёт домой кубок и бронзовую медаль. Дважды Никита получал оценку, соответствующую нормативу мастера спорта России.
Бронзовую медаль среди юниорок 15-17 лет выиграла Валерия П. Хорошо дебютировала на соревнованиях в группе «девушки 12-14 лет» Дарья Т., завоевав бронзовую награду.
Спортсменов тренируют Игорь Марковец, Светлана Фомицкая, Анастасия Ворошнина и Ксения Булычева. Об этом сообщает школа ушу «Золотой дракон».
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали
Победителей и призёров поздравил глава республики Алексей Цыденов
Он был введён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Спортсмены лидировали в общекомандном зачёте
У местных жителей из-за внезапной матпомощи студентам возникли вопросы
Воодушевлённая талантом и творчеством артистов, Лидия Колбина посвятила бурятскому цирку свои строки
Жители села активно занимаются спортом на новой лыжной базе
Управление стало призёром конкурса «Республика добрых дел – 2022»
Долгорме Намдановне вручили цветы и подарки
К ним не удаётся занять очередь по нескольким причинам
Владислав Итыгилов скончался на 74-м году жизни
Школа в селе Сотниково готова на 95 процентов