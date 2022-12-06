Протесты в Монголии на отразились на работе пропускного пункта в Бурятии

МАПП в приграничном районе функционирует в обычном режиме





Международный автомобильный пункт пропуска в Кяхте, на российско-монгольской границе, работает как обычно. На нём никак не отразились недавние протесты в Улан-Баторе. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации. Там заявили, что в МАПП «ажиотажа нет».Эту информацию изданию подтвердили и в Бурятской таможне.- Всё как обычно. График работы на грузовом направлении – с 08:00 до 20:00, на легковом и пассажирском – круглосуточно, – отметили в ведомстве.Волнения в граничащей с Бурятией стране начались на выходных. Жители Монголии устроили акции протеста после того, как в СМИ появились сообщения о краже угля на несколько миллиардов долларов, предназначенного для экспорта в Китай. Люди вышли ко Дворцу правительства в Улан-Баторе. Они потребовали назвать имена причастных к хищению топлива.