Чемпионы по карате поделились с улан-удэнцами секретами мастерства

5 декабря признанные корифеи в мире карате Вениамин Гармаев и Богдан Курилко, приехавшие из Москвы, показали жителям Улан-Удэ особенности техники стилей «сито-рю» и «годзю-рю». Мастер класс прошёл в здании спортивной школы «Сётокан карате» на проспекте Автомобилистов.
- Этот мастер-класс проходит в рамках подготовки к очень большому мероприятию – фестивалю «Байкал карате тай кай». Мероприятие планируется в августе следующего года. Это будет грандиозный фестиваль самых топовых мастеров. На Байкале будут проводиться ежедневные мастер классы. Каждая тренировка – это как маленький семинар по одной теме. В этом мероприятии мы пытаемся соединить две вещи: интересные тренировки по карате и великолепную природу Байкала. В сегодняшнем мастер-классе мы в миниатюрном масштабе показываем, что будет происходить в августе, рассказал Богдан Курилко.
Мастер стиля «годзю-рю», основатель собственной школы Богдан Курилко, немного также поведал о секретах своего мастерства и поделился своими первыми впечатлениями о Бурятии.
По его словам, он представляет окинавское «годзю-рю» –силовой стиль, ориентированный на ведении поединка на ближней дистанции. В этом стиле кроме ударов, есть много элементов борьбы, бросков.
- В Бурятии я в первый раз. Улан-Удэ мне очень понравился. Это как моя первая поездка в Японию. Город оказался очень симпатичным, чистым, светлым и морозным, - поделился мастер.
На вопрос, как он пришел в карате, Богдан Курилко ответил:
- Карате всегда было со мной, но на рубеже своего 40-летия я осознал, что моё хобби занимает больше места и значения, чем моя основная работа. Я понял, что преподавая карате людям, я приношу им пользы намного больше, чем издавая глянцевые журналы.
Обладатель кубка мира по карате Вениамин Гармаев также пояснил, что мастер-класс посвящен будущему фестивалю в августе.
- В сегодняшнем семинаре я кратко провёл презентацию школы карате «сито-рю», показал принципы защиты, и принципы контратаки. В двух словах, школа карате «сито-рю» – это быстрый уход от атаки и нанесение молниеносной контратаки. Эта школа отличается большим количеством «ката» (дыхательная и силовая техника), их больше 50, - поделился он.
Вениамин Гармаев рассказал, как он пришёл в карате:
- В 80-е я, как и многие мои сверстники, грезил карате. Карате мне сразу понравилось, это было как божественное провидение. С тех пор и занимаюсь. Сейчас у меня 7 дан по «сито-рю», и 3 дан по «кобу-до». Преподаю в школе карате в городе Лобня, в Подмосковье.
Отвечая на вопрос, кто может заниматься карате, мастер ответил:
- Карате - это для всех. Это не спорт, это образ жизни. Карате-до. До – это путь. Это занятие через всю жизнь. В моем центре занимаются дети от 3 лет и взрослые от 50 лет и старше. Это хорошая физкультура. Мне 57 лет, я благодаря карате нахожусь в хорошей физической форме, могу радоваться жизни, ездить по стране, проводить семинары, вести активную жизнь.
Чемпион мира по карате Вениамин Гармаев призвал всех заниматься карате вне зависимости от возраста.
По словам тренера сборной по карате Михаил Мунханова, в открытом уроке приняли участие представители федерации карате Бурятии, федерации киокушинкай карате Бурятии, группы восточных единоборств «сито-рю», все ребята от 13 лет и старше, профессиональные спортсмены и любители.
Одна из участниц мастер-класса 14-летняя школьница Альбина рассказала, что занимается карате уже восемь лет. Это помогает ей держать отличную физическую форму, уметь самообороняться и при случае разнимать дерущихся одноклассников.