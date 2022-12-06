Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от ОРВИ и гриппа

Специалисты посоветовали чаще мыть руки и обрабатывать гаджеты

В республике уже несколько недель свирепствуют ОРВИ и грипп. Бурятия сейчас проходит пик заболеваемости. Заражаются в основном дети и подростки. Из-за этого школы массово отправляют на дистанционное обучение. В регионе готовятся и к новой волне COVID-19.

В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как уберечься от острых респираторных инфекций. Первое и очень важное правило профилактики – личная гигиена. Надо чаще мыть руки с мылом. Если такой возможности нет, пользуйтесь дезинфицирующими средствами – спреями, гелями, салфетками. При этом обращайте внимание на инструкции по применению.





Чистите и дезинфицируйте различные поверхности и мебель – столы, стулья, дверные ручки. Внадзорном ведомстве советуют обрабатывать и гаджеты – на них тоже есть вирусы. При общении с людьми соблюдайте социальную дистанцию в полтора метра, а сами при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками. После их сразу же необходимо выбросить. Если салфетки под рукой нет, прикройтесь хотя бы сгибом локтя.





Не трогайте руками глаза и органы дыхания – именно через эти места тот же коронавирус попадает в организм. Надевайте защитную маску в общественном транспорте, магазинах, аптеках, торговых центрах, при уходе за больными и контакте с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.





Если есть возможность, откажитесь от поездок и не посещайте людные места. Ещё один простой, но действенный совет от Роспотребнадзора – вести здоровый образ жизни. Высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, употребляйте продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами.



