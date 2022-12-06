В Бурятии проходит акция «В Новый Год без долгов» от «ТГК-14»

«ТГК-14» проводит акцию «В Новый Год без долгов» для жителей Улан-Удэ и Каменска. Победители будут награждены ценными призами – сертификатами на бытовую технику номиналом в 15 000 рублей
Принять участие в акции можно по двум номинациям, выполнив необходимые условия:
«Самый большой платёж» - сертификаты выиграют жители, которые произвели самые крупные платежи в период с 1 по 25 декабря и не имеют задолженности по состоянию на конец акции.
«Самый большой аванс» - победителями станут жители, на лицевых счетах которых числятся самые крупные переплаты по состоянию на 25 декабря.
Акция завершится 28 декабря, когда состоится награждение победителей.
Внести деньги для участия можно любым доступным способом. Проще всего сделать это дистанционно, используя мобильное приложение «ТГК-14».
Торопитесь, количество призов ограничено! Подробную информацию об акции можно узнать телефонам: 27-82-01, 27-82-02, 29-08-99.
Пресс-служба ПАО «ТГК-14»
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