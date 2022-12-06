06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии проходит акция «В Новый Год без долгов» от «ТГК-14»

В Бурятии проходит акция «В Новый Год без долгов» от «ТГК-14»
Общество, 
«ТГК-14» проводит акцию «В Новый Год без долгов» для жителей Улан-Удэ и Каменска. Победители будут награждены ценными призами – сертификатами на бытовую технику номиналом в 15 000 рублей

Принять участие в акции можно по двум номинациям, выполнив необходимые условия:
«Самый большой платёж» - сертификаты выиграют жители, которые произвели самые крупные платежи в период с 1 по 25 декабря и не имеют задолженности по состоянию на конец акции.
«Самый большой аванс» - победителями станут жители, на лицевых счетах которых числятся самые крупные переплаты по состоянию на 25 декабря.

Акция завершится 28 декабря, когда состоится награждение победителей.

Внести деньги для участия можно любым доступным способом. Проще всего сделать это дистанционно, используя мобильное приложение «ТГК-14».

Торопитесь, количество призов ограничено! Подробную информацию об акции можно узнать телефонам: 27-82-01, 27-82-02, 29-08-99.

Пресс-служба ПАО «ТГК-14»

Реклама. ПАО «Территориальная Генерирующая Компания № 14»
ТГК-14 Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Протесты в Монголии на отразились на работе пропускного пункта в Бурятии
Протесты в Монголии на отразились на работе пропускного пункта в Бурятии
Общество, 06.12.2022
МАПП в приграничном районе функционирует в обычном режиме
Почти половина жителей Улан-Удэ ждут повышения зарплаты
Почти половина жителей Улан-Удэ ждут повышения зарплаты
Общество, 06.12.2022
Число горожан, мечтающих об увеличении заработка, растёт третий год
Чемпионы по карате поделились с улан-удэнцами секретами мастерства
Чемпионы по карате поделились с улан-удэнцами секретами мастерства
Общество, 06.12.2022
Вениамин Гармаев и Богдан Курилко провели мастер-класс по карате
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от ОРВИ и гриппа
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от ОРВИ и гриппа
Общество, 06.12.2022
Специалисты посоветовали чаще мыть руки и обрабатывать гаджеты
В Бурятии пройдёт праздник тысячи лампад
В Бурятии пройдёт праздник тысячи лампад
Общество, 06.12.2022
Традиционно хурал проходит поздней осенью или в начале зимы
В Бурятии проходит акция «В Новый Год без долгов» от «ТГК-14»
В Бурятии проходит акция «В Новый Год без долгов» от «ТГК-14»
Общество, 06.12.2022
«ТГК-14» проводит акцию «В Новый Год без долгов» для жителей Улан-Удэ и Каменска
Более 100 улиц Улан-Удэ подсыпали песком
Более 100 улиц Улан-Удэ подсыпали песком
Общество, 06.12.2022
Задействовано более 180 «КамАЗов» с песком
В Бурятии рассказали о пособиях на детей солдат-срочников
В Бурятии рассказали о пособиях на детей солдат-срочников
Общество, 06.12.2022
Семьям служащих в армии должны платить по 16-18 тысяч в месяц

В двух домах в Улан-Удэ недогревали горячую воду
В двух домах в Улан-Удэ недогревали горячую воду
Общество, 06.12.2022
Вместо неё из кранов бежала тёплая
В Иркутской области автоинспекторы помогли водителю фуры, попавшему в беду в мороз
В Иркутской области автоинспекторы помогли водителю фуры, попавшему в беду в мороз
Общество, 06.12.2022
Мужчина мёрз на дороге, пока его на заметили сотрудники ДПС
Театр «Байкал» признан лучшим в России
Театр «Байкал» признан лучшим в России
Общество, 06.12.2022
Церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоялась в российской столице
Известной общественнице из Бурятии вручили благодарность от Путина
Известной общественнице из Бурятии вручили благодарность от Путина
Общество, 06.12.2022
Президент России отметил Галину Горбатых за общественно значимые мероприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^