Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали
С 29 ноября по 4 декабря в Санкт Петербурге прошёл XXII международный юношеский турнир по настольному теннису памяти Николая Никитина. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 36 регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
Сборную Бурятии на турнире представляли спортсмены Виктория С., Павел Ш., Дугар Ц., Алексей Б., Станислав Б., Дарису Г. и Сабина Г., а также тренер-представитель Алексеев И.А.
Юные теннисисты республики выиграли две награды. В возрастной категории до 13 лет среди мальчиков третье место занял Павел Ш. Также бронзовую медаль в возрастной категории до 16 лет среди девушек завоевала Виктория С. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
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