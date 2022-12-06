Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали



С 29 ноября по 4 декабря в Санкт Петербурге прошёл XXII международный юношеский турнир по настольному теннису памяти Николая Никитина. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 36 регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Узбекистана.



Сборную Бурятии на турнире представляли спортсмены Виктория С., Павел Ш., Дугар Ц., Алексей Б., Станислав Б., Дарису Г. и Сабина Г., а также тренер-представитель Алексеев И.А.



Юные теннисисты республики выиграли две награды. В возрастной категории до 13 лет среди мальчиков третье место занял Павел Ш. Также бронзовую медаль в возрастной категории до 16 лет среди девушек завоевала Виктория С. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

