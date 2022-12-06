В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола

Победителями стали команды Закаменского района и БГУ



Со 2 по 4 декабря в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по волейболу среди женских и мужских команд на призы федерации волейбола Республики Бурятия. Соревнования проходили в спортивных залах БГУ и БГСХА.



По информации группы «Молодёжь Закамны», чемпионами кубка федерации среди женщин стала команда «Закаменский район». Почётное второе место заняла команда «Crazy team» из Улан-Удэ. Третье место досталось команде Иволгинского района.



У мужчин первое место завоевала сборная Бурятского госуниверситета.

- Ребята вышли из трёх подгрупп по четыре мужских команды. В финале сыграли с ОМОНом в «три нуля» и тем самым забрали кубок победителя себе, - сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».



