Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Со 2 по 4 декабря в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по волейболу среди женских и мужских команд на призы федерации волейбола Республики Бурятия. Соревнования проходили в спортивных залах БГУ и БГСХА.
По информации группы «Молодёжь Закамны», чемпионами кубка федерации среди женщин стала команда «Закаменский район». Почётное второе место заняла команда «Crazy team» из Улан-Удэ. Третье место досталось команде Иволгинского района.
У мужчин первое место завоевала сборная Бурятского госуниверситета.
- Ребята вышли из трёх подгрупп по четыре мужских команды. В финале сыграли с ОМОНом в «три нуля» и тем самым забрали кубок победителя себе, - сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали
Победителей и призёров поздравил глава республики Алексей Цыденов
Он был введён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Спортсмены лидировали в общекомандном зачёте
У местных жителей из-за внезапной матпомощи студентам возникли вопросы
Воодушевлённая талантом и творчеством артистов, Лидия Колбина посвятила бурятскому цирку свои строки
Жители села активно занимаются спортом на новой лыжной базе
Управление стало призёром конкурса «Республика добрых дел – 2022»
Долгорме Намдановне вручили цветы и подарки
К ним не удаётся занять очередь по нескольким причинам
Владислав Итыгилов скончался на 74-м году жизни
Школа в селе Сотниково готова на 95 процентов