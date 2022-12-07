В Чите пройдёт третий тур чемпионата России по волейболу

Вход на матчи свободный



Столица Забайкальского края на шесть дней, с 12 по 18 декабря, станет притяжением для волейболистов из Владивостока, Иркутска, Барнаула, Куйбышева и Южно-Сахалинска. Спортсмены примут участие в третьем туре чемпионата России по волейболу высшей лиги «Б» группы «Сибирь». Гостей будет встречать местный клуб «Забайкалка».



- Приглашаем всех жителей и гостей города Чита и Забайкальского края посетить матчи, посмотреть профессиональный волейбол и поболеть за нашу «Забайкалку». Вход свободный, - рассказал исполнительный спортивный директор Василий Хоботов.



Матчи состоятся 13, 14, 15, 17 и 18 декабря в спортивном комплексе «Олимпиец», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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