06 декабря

05 декабря

Популярное

Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Общество,  Фото:pixabay.com
Побороться за медали приедут более 250 спортсменов

В Чите с 10 по 11 декабря пройдут всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе, памяти мастера спорта СССР Виктора Зверева. В этом году в турнире принимают участие лучшие спортсмены Якутии, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской областей, а также Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв. В соревнованиях поучаствуют более 250 спортсменов.

- Данные соревнования были основаны в 1991 году. На протяжении 29 лет их ежегодно проводят в первую неделю декабря. География участников постоянно расширяется — от Сибири до Дальнего Востока. Стать победителем или призёром данного турнира считается престижным. Тренеры команд просматривают своих спортсменов перед участием в федеральных округах, внимательно изучают своих соперников, делают анализ выступлений, так как в конце января уже стартуют федеральные округа, где спортсмены отбираются на финал первенства России, — поделились организаторы.

Для многих турнир становился стартом в мир большого спорта. Спортсмены, которые принимали участие в нём, в дальнейшем становились победителями на первенствах и чемпионатах федеральных округов и России, первенствах Европы и мира, Олимпийских играх.

- Один из них – читинец Виктор Ведерников. В 2014 году он в составе сборной Росси стал серебряным призёром первенства Европы и победителем первенства мира. В 2018 году в составе молодёжной сборной России по греко-римской борьбе занял третье место на первенстве Европы, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+

Справка

Виктор Александрович Зверев (04.08.1941 - 24.12.1990) — мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион ЦС ДСО «Локомотив» (1960-1970-х гг.), неоднократный победитель и призёр первенств Читинской области, зональных соревнований.

Виктор Зверев родился в Иркутске. После окончания техникума физической культуры был призван в ряды Советской армии. Он служил в читинском СКА, тренировался у заслуженного тренера РСФСР Эюпа Фрунджиева, участник финала спартакиады народов России и международных спортивных встреч с польскими борцами.

В 1967 году Виктору Звереву присвоили звание «Мастера спорта СССР.» После увольнения в запас он остался в Чите, поступил на факультет физического воспитания Читинского государственного педагогического института имени Чернышевского.

С 1963 по 1990 годы работал старшим тренером в ДСО «Локомотив» Забайкальской железной дороги и более пяти лет являлся директором ДЮСШ «Локомотив». В период с 1960 по 1980 годы подготовил 32 мастеров спорта СССР по греко-римской борьбе. Первыми из них являются Вячеслав Смирнов, Михаил Белов, Владимир Масюков, Владимир Шефов, Владимир Глущенко, Сергей Манухин, Владимир Селезнев, Виталий Письменный и Александр Анастасьин.
спорт Чита Забайкальский край всероссийские соревнования греко-римская борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Общество, 06.12.2022
Побороться за медали приедут более 250 спортсменов
В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев
В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев
Общество, 06.12.2022
Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность
В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
Общество, 06.12.2022
Алла Михеева тоже могла оказаться под снежной массой
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
Общество, 06.12.2022
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Общество, 06.12.2022
В 2022 году пассажиропоток впервые с начала 1990-х составит 2,5 млн человек
3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения
3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения
Общество, 06.12.2022
Чистая вода появится в Тарбагатайском и Прибайкальском районах
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
Общество, 06.12.2022
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
Общество, 06.12.2022
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, 06.12.2022
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество, 06.12.2022
Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали
В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров
В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров
Общество, 06.12.2022
Победителей и призёров поздравил глава республики Алексей Цыденов
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
В Иркутской области отменили режим повышенной готовности
Общество, 06.12.2022
Он был введён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на «Силе Байкала»
Общество, 06.12.2022
Спортсмены лидировали в общекомандном зачёте
В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч
В Хоринском районе Бурятии детям участников СВО перечислили по пять тысяч
Общество, 06.12.2022
У местных жителей из-за внезапной матпомощи студентам возникли вопросы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^