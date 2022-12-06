Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Побороться за медали приедут более 250 спортсменов



В Чите с 10 по 11 декабря пройдут всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе, памяти мастера спорта СССР Виктора Зверева. В этом году в турнире принимают участие лучшие спортсмены Якутии, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской областей, а также Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв. В соревнованиях поучаствуют более 250 спортсменов.



- Данные соревнования были основаны в 1991 году. На протяжении 29 лет их ежегодно проводят в первую неделю декабря. География участников постоянно расширяется — от Сибири до Дальнего Востока. Стать победителем или призёром данного турнира считается престижным. Тренеры команд просматривают своих спортсменов перед участием в федеральных округах, внимательно изучают своих соперников, делают анализ выступлений, так как в конце января уже стартуют федеральные округа, где спортсмены отбираются на финал первенства России, — поделились организаторы.



Для многих турнир становился стартом в мир большого спорта. Спортсмены, которые принимали участие в нём, в дальнейшем становились победителями на первенствах и чемпионатах федеральных округов и России, первенствах Европы и мира, Олимпийских играх.



- Один из них – читинец Виктор Ведерников. В 2014 году он в составе сборной Росси стал серебряным призёром первенства Европы и победителем первенства мира. В 2018 году в составе молодёжной сборной России по греко-римской борьбе занял третье место на первенстве Европы, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+



Справка



Виктор Александрович Зверев (04.08.1941 - 24.12.1990) — мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, шестикратный чемпион ЦС ДСО «Локомотив» (1960-1970-х гг.), неоднократный победитель и призёр первенств Читинской области, зональных соревнований.



Виктор Зверев родился в Иркутске. После окончания техникума физической культуры был призван в ряды Советской армии. Он служил в читинском СКА, тренировался у заслуженного тренера РСФСР Эюпа Фрунджиева, участник финала спартакиады народов России и международных спортивных встреч с польскими борцами.



В 1967 году Виктору Звереву присвоили звание «Мастера спорта СССР.» После увольнения в запас он остался в Чите, поступил на факультет физического воспитания Читинского государственного педагогического института имени Чернышевского.



С 1963 по 1990 годы работал старшим тренером в ДСО «Локомотив» Забайкальской железной дороги и более пяти лет являлся директором ДЮСШ «Локомотив». В период с 1960 по 1980 годы подготовил 32 мастеров спорта СССР по греко-римской борьбе. Первыми из них являются Вячеслав Смирнов, Михаил Белов, Владимир Масюков, Владимир Шефов, Владимир Глущенко, Сергей Манухин, Владимир Селезнев, Виталий Письменный и Александр Анастасьин.

