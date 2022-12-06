В Улан-Удэ откроется выставка о лете

Работы представят студенты и преподаватели колледжа искусств



9 декабря в Улан-Удэ состоится открытие выставки работ студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского «Творческое лето». Мероприятие пройдёт в центре современного искусства Бурятии «Залуу».



Учащиеся первых трёх курсов отделений «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись» и «Дизайн» расскажут через свои полотна о своём лете. Студенты специально выезжали на пленэр в этнографический музей народов Забайкалья и в центр города для создания летних зарисовок.



- Студенты в большой выставке примут участие впервые. Да и пленэры в связи с ковидными ограничениями проходили нечасто, в основном ребята работали дистанционно. Ребята выставляли свои работы в колледже, в музее истории города, а вот в центре современного искусства впервые. Для нас это большое событие, - отметила председатель ПЦК, преподаватель дизайна Екатерина Баранова.



Также на выставке будут представлены работы преподавателей колледжа искусств. Увидеть работы можно будет до середины января 2023 года, сообщает пресс-служба колледжа.



Возрастное ограничение 6+

