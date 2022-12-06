06 декабря

05 декабря

Популярное

В Улан-Удэ откроется выставка о лете

В Улан-Удэ откроется выставка о лете
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы представят студенты и преподаватели колледжа искусств

9 декабря в Улан-Удэ состоится открытие выставки работ студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского «Творческое лето». Мероприятие пройдёт в центре современного искусства Бурятии «Залуу».

Учащиеся первых трёх курсов отделений «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись» и «Дизайн» расскажут через свои полотна о своём лете. Студенты специально выезжали на пленэр в этнографический музей народов Забайкалья и в центр города для создания летних зарисовок.

- Студенты в большой выставке примут участие впервые. Да и пленэры в связи с ковидными ограничениями проходили нечасто, в основном ребята работали дистанционно. Ребята выставляли свои работы в колледже, в музее истории города, а вот в центре современного искусства впервые. Для нас это большое событие, - отметила председатель ПЦК, преподаватель дизайна Екатерина Баранова.

Также на выставке будут представлены работы преподавателей колледжа искусств. Увидеть работы можно будет до середины января 2023 года, сообщает пресс-служба колледжа.

Возрастное ограничение 6+
выставка Бурятия Улан-Удэ лето художественное творчество центр современного искусства колледж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка о лете
В Улан-Удэ откроется выставка о лете
Общество, 06.12.2022
Работы представят студенты и преподаватели колледжа искусств
В Агинском округе пройдут около 600 новогодних мероприятий
В Агинском округе пройдут около 600 новогодних мероприятий
Общество, 06.12.2022
Всего в Забайкалье собираются провести около 3000 новогодних и рождественских мероприятий
В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения
В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения
Общество, 06.12.2022
Стали известны результаты республиканского смотра-конкурса по организации отдыха детей
В Бурятии завершился проект «Одежда борца – бүхын хубцас»
В Бурятии завершился проект «Одежда борца – бүхын хубцас»
Общество, 06.12.2022
В республике разработана единая одежда для борцов национального стиля
Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Чита примет всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Общество, 06.12.2022
Побороться за медали приедут более 250 спортсменов
В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев
В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев
Общество, 06.12.2022
Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность
В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
В горах Бурятии, где обрушилась лавина, оказалась звезда «Вечернего Урганта»
Общество, 06.12.2022
Алла Михеева тоже могла оказаться под снежной массой
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
В Агинском округе состоялся открытый чемпионат по шахматам
Общество, 06.12.2022
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Аэропорт Иркутска побьёт рекорд пассажиропотока
Общество, 06.12.2022
В 2022 году пассажиропоток впервые с начала 1990-х составит 2,5 млн человек
3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения
3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения
Общество, 06.12.2022
Чистая вода появится в Тарбагатайском и Прибайкальском районах
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
В Иркутской области появился центр оптимизации госуслуг
Общество, 06.12.2022
Большинство услуг можно будет получать в электронном виде
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
В Бурятии разыграли кубок федерации волейбола
Общество, 06.12.2022
Победителями стали команды Закаменского района и БГУ
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, 06.12.2022
Спортсмены завоевали 7 наград и кубок
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Теннисисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество, 06.12.2022
Юные спортсмены завоевали две бронзовые медали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^