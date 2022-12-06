Иркутяне чуть не загубили свиристель, пытаясь одомашнить её

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Птичка вовремя попала к специалистам



Иркутскую зоогалерею покинула свиристель, которую пришлось выхаживать из-за губительного к ней отношения.



Птица попала в зоопарк в очень слабом состоянии от «спасителей», которые нашли её и хотели сделать из неё домашнего питомца. Однако кормили птицу абсолютно не подходящим рационом. «Но вовремя одумались, и проблемы с кишечником не приобрели необратимый характер», - отметили в зоогалерее.



- Ну что, на свободу пора? Поболели и хватит. После сильных морозов, когда наблюдается массовый «птицепад», у нас в карантине были заполнены все имеющиеся ёмкости, подходящие для пернатых. Но вот, все целенькие наконец-то уходят домой, - рассказали сотрудники зоопарка.



Специалисты отметили, что с подобной деятельностью пора «завязывать», но птичек жалко, и их принимают по мере возможности.

