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Иркутяне чуть не загубили свиристель, пытаясь одомашнить её

Иркутяне чуть не загубили свиристель, пытаясь одомашнить её
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Птичка вовремя попала к специалистам

Иркутскую зоогалерею покинула свиристель, которую пришлось выхаживать из-за губительного к ней отношения.

Птица попала в зоопарк в очень слабом состоянии от «спасителей», которые нашли её и хотели сделать из неё домашнего питомца. Однако кормили птицу абсолютно не подходящим рационом. «Но вовремя одумались, и проблемы с кишечником не приобрели необратимый характер», - отметили в зоогалерее.

- Ну что, на свободу пора? Поболели и хватит. После сильных морозов, когда наблюдается массовый «птицепад», у нас в карантине были заполнены все имеющиеся ёмкости, подходящие для пернатых. Но вот, все целенькие наконец-то уходят домой, - рассказали сотрудники зоопарка.

Специалисты отметили, что с подобной деятельностью пора «завязывать», но птичек жалко, и их принимают по мере возможности.
птицы зоопарк

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