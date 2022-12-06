В Иркутской области усилят надзор за рубками хвойных деревьев

Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность



В Иркутской области 5 декабря стартовало межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Метелица». В предновогодний период и до 10 января будет усилен лесной надзор для охраны елей и других хвойных пород от незаконных рубок.



– Также особое внимание будет уделено выявлению несанкционированных свалок, которые могут появиться во время длительных новогодних праздничных дней на землях лесного фонда вблизи населённых пунктов, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.



В ходе мероприятия будут работать оперативные патрульные группы, в состав которых вошли сотрудники территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области и представители ГУ МВД России по региону. Разработаны графики и маршруты патрулирования земель лесного фонда.



По всем выявленным фактам нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Также будет рассчитан вред, причинённый лесному фонду. Итоги профилактической операции подведут 11 января.



Профилактика незаконных рубок хвойных деревьев также пройдёт на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника, а также заказников Красный Яр и Тофаларский. Здесь состоится ежегодная операция «Ель». Она призвана не допустить гибели деревьев и пресечь посягательства на «зелёное золото» Прибайкалья.



Государственные инспекторы участковых лесничеств и оперативных групп ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» несколько недель будут дежурить на контрольно-пропускных пунктах и патрулировать дороги в лесу, вдоль опушек и сельхозугодий – везде, где растёт молодняк ели, пихты и сосны. Автомобили, перевозящие деревья, могут быть подвергнуты досмотру.



Как напоминает «Заповедное Прибайкалье», рубка деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) запрещена. Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб, причинённый природе на ООПТ, рассчитывается с учётом повышающего коэффициента — в пятикратном размере.



- Самостоятельная заготовка новогодних деревьев, а также нарушение правил санитарной безопасности в лесах запрещена законодательством и наказывается штрафом в соответствии со статьёй 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». Гражданам грозит штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии со статьёй 8.31 КоАП РФ «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» гражданам грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей. Для должностных лиц сумма штрафа – от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

