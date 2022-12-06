В Агинском округе пройдут около 600 новогодних мероприятий

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Всего в Забайкалье собираются провести около 3000 новогодних и рождественских мероприятий



В Агинском Бурятском округе в предновогодние и новогодние дни планируется проведение около 600 мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 30 тысяч человек.



В учреждениях культуры, спорта, образования пройдут новогодние театрализованные представления, благотворительные акции, онлайн-конкурс новогодних открыток, выставка-конкурс старинных новогодних игрушек, мастерские Деда Мороза, «Зимние сказки из бабушкиного сундука», конкурсы на лучшее оформление фасада, мастер-классы по созданию ёлочных игрушек, «Фабрика деда Мороза», «Новогодняя снежинка», новогодние ярмарки, конкурсы рисунков и фотографий в рамках проекта «Вместе V Новый год», конкурс поделок, новогодняя акция «Новогодняя ретрооткрытка», викторины, цикл лекций «О новогодних праздниках в былые времена».



Выставка историко-документальной хроники из фондов Агинского национального музея и государственного архива Забайкальского края представит архивные документы, фронтовые письма, лозунги, подшивки новогодних газет, открытки. В театрах состоятся премьеры новогодних спектаклей. Будет организована благотворительная ярмарка «Тёплый подарок от Забайкалья» от серебряных волонтёров, ёлка желаний для детей семей мобилизованных. Благотворительный десант «Новый год в каждый дом» поможет семьям мобилизованных и погибших, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны, многодетным семьям. Также в социальных сетях разместят видеопоздравления землякам, находящимся на СВО, видеоролики «Новый год – память лет военных» по новогодним открыткам военных лет (1941-1945 гг.). Новогодний семейный праздник-концерт «В добрый Новый год» соберёт учреждения, организации, семьи военнослужащих, мобилизованных. В домах культуры продемонстрируют новогодние отечественные фильмы и мультфильмы.



Также в новогодние дни запланировано много спортивных мероприятий на свежем воздухе и в залах: музыкальный каток «Горячий лёд», новогодние турниры по хоккею с шайбой, бильярдному спорту, волейболу, шахматам, хоккею в валенках, по лыжным гонкам, настольному теннису, стрельбе из лука по национальным правилам, боксу.



Мероприятия рассчитаны на разные возрастные категории, начиная с дошкольников до ветеранов.



Напомним, новогодние праздники в Забайкальском крае пройдут под слоганом «Вместе V Новый год». На территории края планируется около трёх тысяч новогодних и рождественских мероприятий с охватом не менее 350 тысяч человек. Максимальное внимание уделят семейным ценностям, нравственности и патриотизму. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



