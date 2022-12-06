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Учёный из Бурятии стал финалистом конкурса Русского географического общества

Учёный из Бурятии стал финалистом конкурса Русского географического общества
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Он претендует на получение именной стипендии РГО

Учёный из Бурятии Евгений Нолёв вошёл в число финалистов конкурса на получение именной стипендии Русского географического общества (РГО). Об этом стало известно 5 декабря.

Евгений Нолев является членом Бурятского республиканского отделения РГО. Он участвует в конкурсе с научно-образовательным проектом «Таёжная, озёрная, степная», который заключается в создании комплексной системы популяризации знаний о географии, краеведении и истории Бурятии, посредством презентации и распространения географического лото «Таёжная, озёрная, степная», проведения научно-методических семинаров для учителей и мастер-классов для школьников.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, Евгений Владимирович Нолев – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Республике Бурятия.
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