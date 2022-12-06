Учёный из Бурятии стал финалистом конкурса Русского географического общества

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Он претендует на получение именной стипендии РГО



Учёный из Бурятии Евгений Нолёв вошёл в число финалистов конкурса на получение именной стипендии Русского географического общества (РГО). Об этом стало известно 5 декабря.



Евгений Нолев является членом Бурятского республиканского отделения РГО. Он участвует в конкурсе с научно-образовательным проектом «Таёжная, озёрная, степная», который заключается в создании комплексной системы популяризации знаний о географии, краеведении и истории Бурятии, посредством презентации и распространения географического лото «Таёжная, озёрная, степная», проведения научно-методических семинаров для учителей и мастер-классов для школьников.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, Евгений Владимирович Нолев – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Республике Бурятия.

