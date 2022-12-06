Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда

На него претендуют уже четыре жителя республики













На ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится 15 декабря, депутаты рассмотрят изменения в статью № 2 республиканского закона «О ветеранах труда». Если документ одобрят, лидерам территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) будут давать соответствующее звание.- В случае принятия законопроекта перечень наград, учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда Бурятии», будет дополнен нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления», – пояснили в Народном Хурале.По данным ресурсного центра поддержки ТОС Бурятии, такой нагрудный знак есть уже у 70 человек. Четверо из них соответствуют условиям по стажу, но пока не имеют звания «Ветеран труда».- В последующие годы при выработке стажа число граждан, соответствующих требованиям для присвоения звания, из этих 70 награждённых будет ежегодно увеличиваться на 4-5 человек, – добавили в республиканском парламенте.Сегодня ветеранами труда могу стать мужчины и женщины, чей стаж составляет не менее 40 и 35 лет соответственно, а также проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 35 и 30 лет и имеющие государственные награды республики. Также на это звание вправе претендовать матери пятерых и более детей, воспитавшие их до 8 лет и награждённые государственными наградами Бурятии либо имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет.