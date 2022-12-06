В Бурятии наградили молодёжь и волонтёров

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителей и призёров поздравил глава республики Алексей Цыденов



5 декабря в Бурятии свои заслуженные награды получили 91 номинант в 31 номинациях. В ресурсном центре добровольчества «ДоброДом» прошла торжественная церемония вручения республиканской премии в сфере молодёжной политики «Признание», республиканских конкурса «Республика добрых дел 2022» и смотра-конкурса среди детских оздоровительных учреждений.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, награды получили как общественные деятели, так и молодёжные организации. Всего на конкурсы было подано более 250 заявок.



- Волонтёрство – это, в первую очередь, моё развитие. И я понимаю, что приношу пользу своей стране. Это очень мотивирует. Когда я училась в 8 классе, к нам в школу пришли волонтёры. Они рассказывали о своей работе. Мне так понравились эти ребята – такие активные и позитивные. Я захотела быть среди них. Я сейчас рада, что тогда выбрала этот путь, - поделилась волонтёр Дарья Бердикулова.



- Наш проект «Старший брат» реализуется в районе второй год. В прошлом году в рамках этого проекта было шесть наставников, но уже в этом году 22 наставника! И участвует 25 детей. Дети нуждаются в нашей поддержке, в нашей опеке, советах. И они нам могут доверить то, что даже родным не всегда могут рассказать. И тут мы рядом – старшие братья, старшие сестры. Проект уже показывает результаты. У меня было два ребёнка на учёте ПДН. Сейчас они сняты с учёта, - рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества Хоринского района Виктория Лозицкая.



За пару часов до начала церемонии организаторы начали создавать фотовыставку «У добра красивое лицо». Сделанные прямо перед мероприятием чёрно-белые фотографии волонтёров республики украсили место проведения.



- Волонтёрское движение Бурятии уже не раз становилось центром объединения сил и возможностей неравнодушных людей, государства и бизнеса. Всего в республике насчитывается более 90 тысяч добровольцев, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте министерства спорта РБ.

