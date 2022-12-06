3000 жителей Бурятии подключат к новым сетям водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Чистая вода появится в Тарбагатайском и Прибайкальском районах



В Бурятии завершается строительство и реконструкция объектов водоснабжения в Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Также завершилось строительство коммунальной инфраструктуры в Иволгинском районе. Таким образом ещё три тысячи жителей этих районов смогут подключиться к новым сетям водоснабжения.



В селе Нур-Селение Иволгинского района завершены работы по строительству сетей водоснабжения. Протяжённость трубопроводов составила более 5 километров. На 11 улицах установлены колодцы и смонтированы пожарные гидранты. Стоимость проекта составила более 32 миллионов рублей. Объект уже введён в эксплуатацию, и к новым сетям смогут подключиться более 1,5 тысяч жителей Нур-Селения.



- Мы очень рады, что наконец-то сможем пить качественную питьевую воду. Раньше мне все время приходилось просить родственников, знакомых с машиной привезти нам её из водоколонок. Вода из скважины, которая у нас есть, годилась только для полива огорода. Теперь мы сможем подключиться к новым сетям и больше не знать проблем, – рассказала ветеран труда, жительница улуса Нур-Селение Екатерина Базарон.



Ещё один объект, который планируют завершить в этом году находится в селе Тарабагтай Тарбагтайского района. Здесь реконструируют систему водоснабжения. Готовность объекта высокая – 99%. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 20 декабря. Таким образом более 4 тысяч жителей села Тарбагатай будут обеспечены питьевой водой.



- Таким образом со скважин вода будет поступать на станцию водоподготовки, оттуда пойдёт в контррезервуары, затем самотёком будет спускаться в насосную станцию. Там уже предусмотрены два насоса, которые будут распределять воду по всему Тарбагатаю, - рассказал главный инженер компании «Энергострой» Владимир Эрдынеев.



На все работы было выделено более 108 млн рублей, из которых 98% средств – федеральные. По проекту водовод проходит по улицам Омулёвая, Заводская, Рокоссовского, Молодёжная и Лощенкова. Протяжённость трассы по этим улицам составила 4 км.



Также сейчас завершается строительство объекта водоснабжения в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево Прибайкальского районе. Здесь построили сети водоснабжения, повысительно-насосную станцию и два резервуара. Объект позволит обеспечить качественной питьевой водой более тысячи жителей микрорайона.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, микрорайон для включения в программу «Чистая вода» был выбран не случайно. Эта местность активно застраивается с каждым годом, однако централизованное водоснабжение здесь отсутствовало. Жители собственными силами решали этот вопрос и бурили скважины, но в большинстве случаев они получали воду с высокой концентрацией железа.



- На объекте установили станцию первого подъёма, там из двух скважин будет производиться забор воды, затем по внутренним магистральным линиям вода будет подаваться в резервуары по 120 кубов. Отсюда вторым подъёмом через повысительно-насосную станцию эта вода будет разгоняться по магистральным сетям. То есть будет идти бесперебойная подача чистой воды, - отметил начальник участка подрядной организации ООО «СК Олимп» Алексей Милухов.



Стоимость новой коммунальной инфраструктуры в микрорайоне Черемшанский составила 127 миллионов рублей. Готовность объекта составляет 96%.



Кроме этого, в этом году проходило строительство объектов водоснабжения в посёлке Верхняя Березовка, Юго-Западной и Левобережной частях города Улан-Удэ, а также в посёлке Тапхар Иволгинского района и городе Северобайкальск. Работы на этих объектах планируют завершить в следующем году.



В 2023 году реконструкция и строительство объектов водоснабжение запланировано в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, Прибайкальском, Иволгинском, Кабанском, Закаменском и Баргузинском районе. Кроме этого министерство строительства Бурятии подало заявку на строительство новых сетей водоснабжение в селе Гусиное Озеро.

