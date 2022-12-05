180 «КамАЗов» снега вывезли с улиц Улан-Удэ за неделю









Ежедневно городские улицы очищают ручным и механизированным способом порядка 120 человек и 50 единиц спецтехники соответственно. Всего комбинат убирает 296 улиц общей площадью свыше 400 тыс кв м. За уборку снега и подсыпку на придомовых территориях отвечают управляющие компании и собственники зданий.



Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.





В столице Бурятии в круглосуточном режиме ведётся уборка снега с городских дорог и пешеходных зон. За прошедшую неделю комбинат по благоустройству вывез с улиц две тысячи кубометров снега – это порядка 180 «КамАЗов», сообщили в администрации города.В выходные снежные накаты на дорогах убирали с помощью грейдера. Очистка велась по ночам в комплексе с тракторной щёткой.- Также на городских улицах ежедневно работают комбинированные дорожные машины, самосвалы и фронтальные погрузчики. В круглосуточном режиме очищаем улицы, вывозим снег и подсыпаем опасные участки: крутые спуски, подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.