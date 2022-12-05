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180 «КамАЗов» снега вывезли с улиц Улан-Удэ за неделю

180 «КамАЗов» снега вывезли с улиц Улан-Удэ за неделю
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Уборка снега идёт и днём, и ночью

В столице Бурятии в круглосуточном режиме ведётся уборка снега с городских дорог и пешеходных зон. За прошедшую неделю комбинат по благоустройству вывез с улиц две тысячи кубометров снега – это порядка 180 «КамАЗов», сообщили в администрации города.

В выходные снежные накаты на дорогах убирали с помощью грейдера. Очистка велась по ночам в комплексе с тракторной щёткой.

- Также на городских улицах ежедневно работают комбинированные дорожные машины, самосвалы и фронтальные погрузчики. В круглосуточном режиме очищаем улицы, вывозим снег и подсыпаем опасные участки: крутые спуски, подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Ежедневно городские улицы очищают ручным и механизированным способом порядка 120 человек и 50 единиц спецтехники соответственно. Всего комбинат убирает 296 улиц общей площадью свыше 400 тыс кв м. За уборку снега и подсыпку на придомовых территориях отвечают управляющие компании и собственники зданий.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.

уборка снега

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