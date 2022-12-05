Школа в селе Курумкан в Бурятии готова на 81%









Сейчас на объекте завершаются наружные работы, ведутся работы по отделке помещений.



- На сегодняшний день на объекте ведутся отделочные работы, большая часть черновых работ произведена, ведутся чистовые отделочные работы. Подрядчиком разработан жёсткий график производства работ, таким образом планируем объект закончить до конца декабря, ввести объект в эксплуатацию, – сообщил первый заместитель начальника управления капитального строительства Бурятии Нима Цыренов.



Здание школы площадью 6000 кв. м. будет состоять из семи блоков в два и три этажа. Предусмотрены отдельные зоны для старших и начальных классов, столовая на 162 места, спортзал, актовый зал и учебные мастерские. На территории школы расположатся площадки для подвижных игр, тихого отдыха, мини-футбольное поле, площадка для массовых мероприятий, беговая дорожка и автомобильная стоянка. Школа отапливается собственной газовой котельной.



Школу строят в рамках реализации национального проекта «Образование». Стоимость строительства вместе с оборудованием – 460 миллионов рублей.





В строящейся школе в селе Курумкан в Бурятии ведутся внутренние отделочные работы. Строительная готовность – 81%.Подрядчиком составлен график работ, график сдачи помещений под установку оборудования. Это позволит ввести объект в эксплуатацию до конца декабря, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.4 декабря ход строительства объекта проверил заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.- Объект проблемный, есть отставание по срокам. Мы ещё раз посмотрели по технологиям, посмотрели по материалам, составили графики, которые позволяют разрыв по срокам нам наверстать. Ещё раз определились по всем работам внутри здания, прошли посмотрели наружные работы. Есть небольшие проблемы по витражам, которые делаются в других регионах. Я думаю, что мы совместно посмотрим всю логистику, чтобы как можно быстрее всё это доставить, смонтировать и не сдвинуться по срокам. Поэтому пока в общем-то констатирую, что работы идут активно, на объекте работают порядка 114 человек, по всем видам работ специалисты есть. Единственное – акцентировал внимание по планировке территории школы, необходимо собрать строительный мусор и площадку облагородить, – рассказал Евгений Луковников.